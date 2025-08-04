https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/marmarayda-kadin-yolcunun-sacini-koklayarak-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-1098354746.html
Marmaray'da kadın yolcunun saçını koklayarak taciz eden adam gözaltına alındı
Marmaray'da kadın yolcunun saçını koklayarak taciz eden adam gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Marmaray'da genç bir kadın yolcuyu taciz eden adamın görüntülerinin sosyal medyada bugün gündem olmasının ardından yakalanan şahıs gözaltına alındı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T23:03+0300
2025-08-04T23:03+0300
2025-08-04T23:03+0300
türki̇ye
türkiye
marmaray
taciz
cinsel taciz
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İstanbul'da Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili başlatılan incelemede şüphelinin kimliğini belirleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 48 yaşında olduğu bildirilen M.Ç. adliyeye sevk edildi. Olanlardan habersiz ayakta arkası dönük bir halde yolculuk eden genç kadının, arkasında oturan adam tarafından tacize uğradığı görüntüler bugün sosyal medyada yayıldı.Trendeki başka bir yolcunun kaydettiği görüntülerde şüphelinin kadın yolcunun saçını kokladığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/unlu-oyuncu-trafik-kazasi-gecirdi-olumden-dondum-1098353088.html
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marmarayda taciz, marmarayda kadın yolcunun saçını kokladı, kadın yolcuyu taciz etti
marmarayda taciz, marmarayda kadın yolcunun saçını kokladı, kadın yolcuyu taciz etti
Marmaray'da kadın yolcunun saçını koklayarak taciz eden adam gözaltına alındı
Marmaray'da genç bir kadın yolcuyu taciz eden adamın görüntülerinin sosyal medyada bugün gündem olmasının ardından yakalanan şahıs gözaltına alındı.
İstanbul'da Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili başlatılan incelemede şüphelinin kimliğini belirleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 48 yaşında olduğu bildirilen M.Ç. adliyeye sevk edildi.
Olanlardan habersiz ayakta arkası dönük bir halde yolculuk eden genç kadının, arkasında oturan adam tarafından tacize uğradığı görüntüler bugün sosyal medyada yayıldı.
Trendeki başka bir yolcunun kaydettiği görüntülerde şüphelinin kadın yolcunun saçını kokladığı görülüyor.