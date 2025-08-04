https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/marmarayda-kadin-yolcunun-sacini-koklayarak-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-1098354746.html

Marmaray'da kadın yolcunun saçını koklayarak taciz eden adam gözaltına alındı

Marmaray'da kadın yolcunun saçını koklayarak taciz eden adam gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Marmaray'da genç bir kadın yolcuyu taciz eden adamın görüntülerinin sosyal medyada bugün gündem olmasının ardından yakalanan şahıs gözaltına alındı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T23:03+0300

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türki̇ye

türkiye

marmaray

taciz

cinsel taciz

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İstanbul'da Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili başlatılan incelemede şüphelinin kimliğini belirleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 48 yaşında olduğu bildirilen M.Ç. adliyeye sevk edildi. Olanlardan habersiz ayakta arkası dönük bir halde yolculuk eden genç kadının, arkasında oturan adam tarafından tacize uğradığı görüntüler bugün sosyal medyada yayıldı.Trendeki başka bir yolcunun kaydettiği görüntülerde şüphelinin kadın yolcunun saçını kokladığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/unlu-oyuncu-trafik-kazasi-gecirdi-olumden-dondum-1098353088.html

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Sputnik Türkiye

marmarayda taciz, marmarayda kadın yolcunun saçını kokladı, kadın yolcuyu taciz etti