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Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndüm'

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndüm'

Sputnik Türkiye

Ünlü müzisyen Bora Gencer, dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hastaneden fotoğraf paylaşan Gencer'e Çiğdem Tunç... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T18:59+0300

2025-08-04T18:59+0300

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türki̇ye

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Müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün akşam ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.Hastaneden bir fotoğraf paylaşan Gencer, "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından sanat camiasından Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler Gencer’e geçmiş olsun dileklerini iletti.Bora Gencer kimdir?1965 İstanbul doğumlu Bora Gencer, ünlü caz piyanisti İlham Gencer'in oğlu olarak tanındı. 1995’te çıkardığı 'Öptüm Seni Şeker' albümüyle tanınmış, müzik kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk da yaptı.

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