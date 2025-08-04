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Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndüm'
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndüm'
Sputnik Türkiye
Ünlü müzisyen Bora Gencer, dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hastaneden fotoğraf paylaşan Gencer'e Çiğdem Tunç... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T18:59+0300
2025-08-04T18:59+0300
2025-08-04T18:59+0300
türki̇ye
yeşim salkım
yonca evcimik
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trafik ihlali
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Müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün akşam ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.Hastaneden bir fotoğraf paylaşan Gencer, "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından sanat camiasından Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler Gencer’e geçmiş olsun dileklerini iletti.Bora Gencer kimdir?1965 İstanbul doğumlu Bora Gencer, ünlü caz piyanisti İlham Gencer'in oğlu olarak tanındı. 1995’te çıkardığı 'Öptüm Seni Şeker' albümüyle tanınmış, müzik kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk da yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trtnin-film-cekimi-sirasinda-zafer-algoz-kaza-yapti-1098062371.html
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yeşim salkım, yonca evcimik, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
yeşim salkım, yonca evcimik, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndüm'
Ünlü müzisyen Bora Gencer, dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hastaneden fotoğraf paylaşan Gencer'e Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.
Müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün akşam ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.
Hastaneden bir fotoğraf paylaşan Gencer, "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından sanat camiasından Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler Gencer’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
1965 İstanbul doğumlu Bora Gencer, ünlü caz piyanisti İlham Gencer'in oğlu olarak tanındı. 1995’te çıkardığı 'Öptüm Seni Şeker' albümüyle tanınmış, müzik kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk da yaptı.