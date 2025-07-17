https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-tanindi-memurlarin-yari-zamanli-calismada-maasi-kesilir-mi-1097968470.html
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı: Memurların yarı zamanlı çalışmada maaşı kesilir mi?
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı: Memurların yarı zamanlı çalışmada maaşı kesilir mi?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz'da Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik yeni... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T21:17+0300
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Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamada memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.Yeni düzenlemeyle ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecine daha fazla zaman ayırabilmeleri ve aile bağlarını güçlendirebilmeleri amaçlandı. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı sistem, ebeveynlerin doğumdan itibaren çocukları ilkokula başlayana dek yarı zamanlı çalışabilmelerini mümkün kılacak.Detayların, bu akşam yayımlanması beklenen yönetmelikle netleşmesi beklenirken; mevcut yasal çerçevede analık izni ve ücretsiz izin sonrası uygulanabilen kısmi süreli çalışma hakkı, bu yeni düzenlemenin temelini oluşturduğu belirtildi. Kadın memurların doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık izin hakkı korunurken; çocuk bakımını üstlenen ebeveynlere de doğum sonrası çeşitli sürelerde yarı zamanlı veya ücretsiz izinler tanınacak.Ayrıca, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen ebeveynlerin de bu haklardan yararlanabileceği açıklandı. Çoğul doğumlar, engelli çocuk durumu gibi özel şartlar için de süre uzatımları ve ek haklar sağlanacağı ifade edildi.Yeni düzenlemenin özellikle çalışan annelerin iş-yaşam dengesi kurmalarına katkı sağlaması, çocuk gelişimini desteklemesi ve kamu personelinin aile yapısını koruyacak bir adım olarak değerlendirildiği açıklandı.Kadın ve erkek memurlara tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının mevcut yasaya bağlı kalınması halinde ücretsiz izin olarak verilmesinin beklendiği ifade edildi.
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Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı: Memurların yarı zamanlı çalışmada maaşı kesilir mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz'da Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik yeni bir uygulamayı duyurdu. Buna göre, memurlara çocuklarının ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacağı açıklandı.
Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamada memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.
Yeni düzenlemeyle ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecine daha fazla zaman ayırabilmeleri ve aile bağlarını güçlendirebilmeleri amaçlandı. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı sistem, ebeveynlerin doğumdan itibaren çocukları ilkokula başlayana dek yarı zamanlı çalışabilmelerini mümkün kılacak.
Detayların, bu akşam yayımlanması beklenen yönetmelikle netleşmesi beklenirken; mevcut yasal çerçevede analık izni ve ücretsiz izin sonrası uygulanabilen kısmi süreli çalışma hakkı, bu yeni düzenlemenin temelini oluşturduğu belirtildi. Kadın memurların doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık izin hakkı korunurken; çocuk bakımını üstlenen ebeveynlere de doğum sonrası çeşitli sürelerde yarı zamanlı veya ücretsiz izinler tanınacak.
Ayrıca, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen ebeveynlerin de bu haklardan yararlanabileceği açıklandı. Çoğul doğumlar, engelli çocuk durumu gibi özel şartlar için de süre uzatımları ve ek haklar sağlanacağı ifade edildi.
Yeni düzenlemenin özellikle çalışan annelerin iş-yaşam dengesi kurmalarına katkı sağlaması, çocuk gelişimini desteklemesi ve kamu personelinin aile yapısını koruyacak bir adım olarak değerlendirildiği açıklandı.
Kadın ve erkek memurlara tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının mevcut yasaya bağlı kalınması halinde ücretsiz izin olarak verilmesinin beklendiği ifade edildi.