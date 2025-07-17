https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/cumhurbaskani-erdogan-biz-iyiye-zora-talibiz-1097967555.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ümmetçilikle itham ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ümmetçilikle itham ettiler

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Suriye saldırılarını sert şekilde kınarken, Şara'ya... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T19:37+0300

2025-07-17T19:37+0300

2025-07-17T20:12+0300

türki̇ye

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

recep tayyip erdoğan külliyesi

beştepe

beştepe külliyesi

beştepe millet camisi

kabine toplantısı

kabine değişikliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_302d6366d8a571fa96e785a0cbf99a41.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.Kabine Toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İyi olanın, doğru olanın, faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur ve çetindir, sabır ve irade ister. İyilik, millete hizmet etmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Kimseye yüceden bakmada, kibirlenmeden, gecemizi gündüzümüze katarak milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimiz, yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımız elbette oluyor. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı görüyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlı ve güçlüdür'' dedi.'Siyasi ikbal peşinde değiliz'Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler'Ümmetçilik sözü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik sözlerimiz dışarıda kandan ve çatışmadan beslenenleri, içeride tek parti faşizminden beslenenleri tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Son 5 gündür öyle saçma argümanlar duyduk ki, bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler. İkisini ayrı şeyler sanacak kadar da kopuk durumdalar'' açıklamasında bulundu.'İmam hatip liselerini hedef aldılar'LGS üzerinden İmam Hatip liselerinin hedef alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Mücadele henüz bitmiş değil'15 Temmuz anması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''FETÖ'yle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. 155 bin kamuyla ilişiği kesildi. 28 bini görevlerine tekrar iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. 11 bin örgüt mensubu ceza infaz kurumlarında halen. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayelerinde büyüdü. Özellikle 1980 darbesiyle 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırdı. Örgüt bunlardan sonra devlete sızmayı başardı. Gerek 17-25 darbe girişimi aktörlerine gerekse 15 Temmuz ihaneti elebaşlarına baktığımızda bunları görebiliyoruz. İmam hatiplerin kapatılması, üniversitelerde başörtü zulmü gibi uygulamaların gerisinde de FETÖ'ye alan açma derdi vardır. Örgütün manevra alanını olabildiğince genişlettiler. FETÖ'nün yapmaya çalıştıkları bugünün ışığında daha anlam kazanıyor. 15 Temmuz destanı sadece milli iradeyi ipten almamış aynı zamanda bu Truva atının da kolunu ve bacağını kırmıştır. Mücadele henüz bitmiş değil. Köklerini kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz'' dedi.'İsrail gözü dönmüş terör devletidir'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kadın ve erkek memurlara tanınan, doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak'' dedi.Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımıCumhurbaşkanı Erdoğan, ''Adalet Bakanlığı'nın işleyişinin hızlanması amacıyla çeşitli pozisyonlara 20 bin memur alımı yapacağız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kritik-telefon-cumhurbaskani-erdogan-sara-ile-gorustu-1097963411.html

türki̇ye

beştepe külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, kabine toplantısı, kabine değişikliği