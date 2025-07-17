https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/cumhurbaskani-erdogan-biz-iyiye-zora-talibiz-1097967555.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ümmetçilikle itham ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ümmetçilikle itham ettiler
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Suriye saldırılarını sert şekilde kınarken, Şara'ya... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T19:37+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.Kabine Toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İyi olanın, doğru olanın, faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur ve çetindir, sabır ve irade ister. İyilik, millete hizmet etmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Kimseye yüceden bakmada, kibirlenmeden, gecemizi gündüzümüze katarak milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimiz, yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımız elbette oluyor. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı görüyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlı ve güçlüdür'' dedi.'Siyasi ikbal peşinde değiliz'Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler'Ümmetçilik sözü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik sözlerimiz dışarıda kandan ve çatışmadan beslenenleri, içeride tek parti faşizminden beslenenleri tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Son 5 gündür öyle saçma argümanlar duyduk ki, bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler. İkisini ayrı şeyler sanacak kadar da kopuk durumdalar'' açıklamasında bulundu.'İmam hatip liselerini hedef aldılar'LGS üzerinden İmam Hatip liselerinin hedef alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Mücadele henüz bitmiş değil'15 Temmuz anması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''FETÖ'yle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. 155 bin kamuyla ilişiği kesildi. 28 bini görevlerine tekrar iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. 11 bin örgüt mensubu ceza infaz kurumlarında halen. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayelerinde büyüdü. Özellikle 1980 darbesiyle 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırdı. Örgüt bunlardan sonra devlete sızmayı başardı. Gerek 17-25 darbe girişimi aktörlerine gerekse 15 Temmuz ihaneti elebaşlarına baktığımızda bunları görebiliyoruz. İmam hatiplerin kapatılması, üniversitelerde başörtü zulmü gibi uygulamaların gerisinde de FETÖ'ye alan açma derdi vardır. Örgütün manevra alanını olabildiğince genişlettiler. FETÖ'nün yapmaya çalıştıkları bugünün ışığında daha anlam kazanıyor. 15 Temmuz destanı sadece milli iradeyi ipten almamış aynı zamanda bu Truva atının da kolunu ve bacağını kırmıştır. Mücadele henüz bitmiş değil. Köklerini kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz'' dedi.'İsrail gözü dönmüş terör devletidir'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kadın ve erkek memurlara tanınan, doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak'' dedi.Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımıCumhurbaşkanı Erdoğan, ''Adalet Bakanlığı'nın işleyişinin hızlanması amacıyla çeşitli pozisyonlara 20 bin memur alımı yapacağız'' dedi.
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türkiye, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, kabine toplantısı, kabine değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ümmetçilikle itham ettiler
19:37 17.07.2025 (güncellendi: 20:12 17.07.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Suriye saldırılarını sert şekilde kınarken, Şara'ya destek verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Kabine Toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İyi olanın, doğru olanın, faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur ve çetindir, sabır ve irade ister. İyilik, millete hizmet etmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Kimseye yüceden bakmada, kibirlenmeden, gecemizi gündüzümüze katarak milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimiz, yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımız elbette oluyor. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı görüyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlı ve güçlüdür'' dedi.
'Siyasi ikbal peşinde değiliz'
Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Konuşulması gerekiyorsa bunu da çekinmeden yapıyoruz. Şunu milletim bilsin ki; biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Terörsüz Türkiye sürecimizde evlatlarımıza üzerinde mutlu ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakma peşindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun huzuru için yapıyoruz.
'Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler'
Ümmetçilik sözü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik sözlerimiz dışarıda kandan ve çatışmadan beslenenleri, içeride tek parti faşizminden beslenenleri tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Son 5 gündür öyle saçma argümanlar duyduk ki, bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler. İkisini ayrı şeyler sanacak kadar da kopuk durumdalar'' açıklamasında bulundu.
'İmam hatip liselerini hedef aldılar'
LGS üzerinden İmam Hatip liselerinin hedef alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bütün bu hazımsızlığın işaretlerini sadece Kızılcahamam'daki konuşmamızdan değil LGS tartışmalarında da gördük. Sınavda başarı sayısındaki artış nedeniyle söylenmedik söz bırakmadılar. Burada da İmam hatip liselerini hedef aldılar. Bir İmam Hatip Lisesi'mizi açtığı pankart sebebiyle hedef gösterdiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim için olmazsa olmazdır. Hiçbir evladımızın emeğinin heba edilmesine izin vermeyiz. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen ülke niteliğindedir. Kimsenin çocuklarının eğitimi için her türlü fedakarlığa razı olan anne ve babaların duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla iş yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı hedef alanlara şunları diyorum; bu ülkenin evlatlarını, yarınlarını lütfen rahat bırakın. Dezenformasyon yapmayın, siyaset kurumuna itibarı zedelemeyin.
'Mücadele henüz bitmiş değil'
15 Temmuz anması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''FETÖ'yle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. 155 bin kamuyla ilişiği kesildi. 28 bini görevlerine tekrar iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. 11 bin örgüt mensubu ceza infaz kurumlarında halen. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayelerinde büyüdü. Özellikle 1980 darbesiyle 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırdı. Örgüt bunlardan sonra devlete sızmayı başardı. Gerek 17-25 darbe girişimi aktörlerine gerekse 15 Temmuz ihaneti elebaşlarına baktığımızda bunları görebiliyoruz. İmam hatiplerin kapatılması, üniversitelerde başörtü zulmü gibi uygulamaların gerisinde de FETÖ'ye alan açma derdi vardır. Örgütün manevra alanını olabildiğince genişlettiler. FETÖ'nün yapmaya çalıştıkları bugünün ışığında daha anlam kazanıyor. 15 Temmuz destanı sadece milli iradeyi ipten almamış aynı zamanda bu Truva atının da kolunu ve bacağını kırmıştır. Mücadele henüz bitmiş değil. Köklerini kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz'' dedi.
'İsrail gözü dönmüş terör devletidir'
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
İsrail bölgeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. 58 bin Filistinli şehit oldu, 138 binden fazla kardeşimiz yaralandı. İsrail bütün bunlar yetmezmiş gibi haydutluk sahasını komşumuz Suriye'ye taşıdı. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgenin sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu vahşet, soykırım hiçbir zaman unutulmayacak, vicdanlarda derin izler kalacak. Eğer canavar bir an önce durdurulmazsa dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecek, bunu görüyoruz. Her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanması dün rıza göstermedik, yarın da göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler hesap hatası yaptıklarını er yada geç anlayacaklar. Suriye'deki Kürtler de bizim kardeşimizdir, onların da siyonizmin sofrasında meze olmalarına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim en büyük arzurmuzdur. İstikrarlı bir Suriye, çevresindeki ülkeler için de istikrar üretecektir. Buradan Suriye hükümetine ve halkına en içten dayanışma dileklerimi iletiyorum. Şara'nın güçlü liderliğiyle Suriye'nin bu sıkıntıların üstesinden geleceğine inanıyorum. Akan kanın durması için neler yapabileceğimizi bugün Şara ile ele aldık. İlgili kurumlarımız Suriye ile temas halinde. İsrail ne Gazze'de ne Suriye'de barış ve istikrar istemediğini bir kez daha gösteriyor. Alçakça şehit edilen Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriyeli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yolcu biz hancıyız. Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Her karışında şehitlerimizin mübarek kanı var. Buralara nice zalimler geldi, kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi yerlerinde yeller esiyor. Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Biz kimseye düşmanca yaklaşmıyoruz. Kimsenin hukukuna ve egemenliğine göz dikmiyoruz. Bölgemizde sadece huzur ve istikrar istiyoruz.
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kadın ve erkek memurlara tanınan, doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak'' dedi.
Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Adalet Bakanlığı'nın işleyişinin hızlanması amacıyla çeşitli pozisyonlara 20 bin memur alımı yapacağız'' dedi.