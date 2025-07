Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi ümmetçilikle itham ettiler

İsrail bölgeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. 58 bin Filistinli şehit oldu, 138 binden fazla kardeşimiz yaralandı. İsrail bütün bunlar yetmezmiş gibi haydutluk sahasını komşumuz Suriye'ye taşıdı. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgenin sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu vahşet, soykırım hiçbir zaman unutulmayacak, vicdanlarda derin izler kalacak. Eğer canavar bir an önce durdurulmazsa dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecek, bunu görüyoruz. Her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanması dün rıza göstermedik, yarın da göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler hesap hatası yaptıklarını er yada geç anlayacaklar. Suriye'deki Kürtler de bizim kardeşimizdir, onların da siyonizmin sofrasında meze olmalarına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim en büyük arzurmuzdur. İstikrarlı bir Suriye, çevresindeki ülkeler için de istikrar üretecektir. Buradan Suriye hükümetine ve halkına en içten dayanışma dileklerimi iletiyorum. Şara'nın güçlü liderliğiyle Suriye'nin bu sıkıntıların üstesinden geleceğine inanıyorum. Akan kanın durması için neler yapabileceğimizi bugün Şara ile ele aldık. İlgili kurumlarımız Suriye ile temas halinde. İsrail ne Gazze'de ne Suriye'de barış ve istikrar istemediğini bir kez daha gösteriyor. Alçakça şehit edilen Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriyeli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yolcu biz hancıyız. Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Her karışında şehitlerimizin mübarek kanı var. Buralara nice zalimler geldi, kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi yerlerinde yeller esiyor. Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Biz kimseye düşmanca yaklaşmıyoruz. Kimsenin hukukuna ve egemenliğine göz dikmiyoruz. Bölgemizde sadece huzur ve istikrar istiyoruz.