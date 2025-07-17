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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ingiltere-oy-kullanma-yasini-16ya-dusuruyor-1097959455.html
İngiltere oy kullanma yaşını 16’ya düşürüyor
İngiltere oy kullanma yaşını 16’ya düşürüyor
Sputnik Türkiye
İngiltere’de genel seçimler öncesi önemli bir adım atıldı. Oy kullanma yaşı 16’ya indirilecek. Yeni sistemle birlikte otomatik seçmen kaydı, daha sıkı bağış... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:48+0300
2025-07-17T13:48+0300
dünya
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i̇şçi partisi
muhafazakar parti (kanada)
yüksek seçim kurulu (ysk)
avrupa
i̇ngiltere
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
seçim
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İngiltere hükümeti, oy kullanma yaşını 18’den 16’ya düşürmek için harekete geçti. Resmî açıklamaya göre bu değişikliğin en geç 2029 yılında yapılacak bir sonraki genel seçime kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.17 Temmuz Perşembe günü yapılan açıklamada, hükümetin bu adımı “demokrasiyi modernize etmek” amacıyla attığı ve gençleri siyasete daha fazla dahil etmeyi planladığı ifade edildi.🟠 Gençlere temsil hakkı: “Vergi ödeyen oy kullanmalı”Demokrasi Bakanı Rushanara Ali, “16 yaşında bir genç çalışabilir, vergi ödeyebilir, hatta orduya katılabilir. Dolayısıyla ülkenin yönetiminde söz sahibi olması da doğal bir haktır,” dedi.İşçi Partisi’nin seçim bildirgesinde de bu reformun taahhüt edildiği ve İskoçya ile Galler’de zaten uygulandığı hatırlatıldı.🟠 Otomatik seçmen kaydı da yoldaYeni sistem yalnızca yaş sınırını değiştirmekle kalmıyor. Avustralya ve Kanada’daki örneklere benzer şekilde otomatik seçmen kaydı sistemi de gündemde. Böylece 9,5 milyon kişinin daha demokratik sürece katılımı bekleniyor.Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, 2024 seçimlerinde kimlik belgesi olmayan yaklaşık 750 bin kişi oy kullanamadı. Yeni sistem, bu engelleri kaldırmayı hedefliyor.🟠 Seçim güvenliği i̇çin bağış denetimi sıkılaştırılacakGüncellenen seçim kuralları, İngiltere siyasetine yapılan yurtdışı bağışlara karşı güvenlik önlemleri içeriyor. Elon Musk’ın Reform UK’ye bağış yapabileceği iddialarının ardından gündeme gelen yeni düzenlemelerle:🟠 Katılım krizi ve genç seçmenin rolüIPPR Direktörü Harry Quilter-Pinner, bu adımı “1969’daki reformdan bu yana en büyük değişiklik” olarak tanımladı. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde seçmenlerin yarısının sandığa gitmemesi, demokratik temsilde kriz işareti olarak değerlendiriliyor.“Demokrasimiz kırılgan bir dönemde. Bu reformlar, popülizmin yükselişine karşı bir güven inşasıdır,” diyen uzmanlar, gençlerin oy kullanmasının siyaseti dönüştüreceğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/suriye-ordusu-suveydadan-cekildi-kent-durzilerin-elinde-1097958200.html
i̇skoçya
galler
i̇ngiltere
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i̇skoçya, galler, i̇şçi partisi, muhafazakar parti (kanada), yüksek seçim kurulu (ysk), avrupa, i̇ngiltere, muhafazakar parti (i̇ngiltere), seçim, seçmen, yaş, yılsonu2025
i̇skoçya, galler, i̇şçi partisi, muhafazakar parti (kanada), yüksek seçim kurulu (ysk), avrupa, i̇ngiltere, muhafazakar parti (i̇ngiltere), seçim, seçmen, yaş, yılsonu2025

İngiltere oy kullanma yaşını 16’ya düşürüyor

13:48 17.07.2025
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 GEN Z'ler X kuşağı hakkında ne diyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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İngiltere’de genel seçimler öncesi önemli bir adım atıldı. Oy kullanma yaşı 16’ya indirilecek. Yeni sistemle birlikte otomatik seçmen kaydı, daha sıkı bağış denetimi ve seçim güvenliği öne çıkıyor.
İngiltere hükümeti, oy kullanma yaşını 18’den 16’ya düşürmek için harekete geçti. Resmî açıklamaya göre bu değişikliğin en geç 2029 yılında yapılacak bir sonraki genel seçime kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
17 Temmuz Perşembe günü yapılan açıklamada, hükümetin bu adımı “demokrasiyi modernize etmek” amacıyla attığı ve gençleri siyasete daha fazla dahil etmeyi planladığı ifade edildi.

🟠 Gençlere temsil hakkı: “Vergi ödeyen oy kullanmalı”

Demokrasi Bakanı Rushanara Ali, “16 yaşında bir genç çalışabilir, vergi ödeyebilir, hatta orduya katılabilir. Dolayısıyla ülkenin yönetiminde söz sahibi olması da doğal bir haktır,” dedi.
İşçi Partisi’nin seçim bildirgesinde de bu reformun taahhüt edildiği ve İskoçya ile Galler’de zaten uygulandığı hatırlatıldı.

🟠 Otomatik seçmen kaydı da yolda

Yeni sistem yalnızca yaş sınırını değiştirmekle kalmıyor. Avustralya ve Kanada’daki örneklere benzer şekilde otomatik seçmen kaydı sistemi de gündemde. Böylece 9,5 milyon kişinin daha demokratik sürece katılımı bekleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, 2024 seçimlerinde kimlik belgesi olmayan yaklaşık 750 bin kişi oy kullanamadı. Yeni sistem, bu engelleri kaldırmayı hedefliyor.

🟠 Seçim güvenliği i̇çin bağış denetimi sıkılaştırılacak

Güncellenen seçim kuralları, İngiltere siyasetine yapılan yurtdışı bağışlara karşı güvenlik önlemleri içeriyor. Elon Musk’ın Reform UK’ye bağış yapabileceği iddialarının ardından gündeme gelen yeni düzenlemelerle:
Tüzel kişiliği olmayan dernekler üzerinden yapılan bağışların takibi kolaylaşacak.
Sahte şirketlerin” siyasi partilere bağış yapması yasaklanacak.
Seçim Komisyonu’na, bağış kurallarını ihlal edenlere 500.000 sterline kadar para cezası verme yetkisi tanınacak.

🟠 Katılım krizi ve genç seçmenin rolü

IPPR Direktörü Harry Quilter-Pinner, bu adımı “1969’daki reformdan bu yana en büyük değişiklik” olarak tanımladı. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde seçmenlerin yarısının sandığa gitmemesi, demokratik temsilde kriz işareti olarak değerlendiriliyor.
“Demokrasimiz kırılgan bir dönemde. Bu reformlar, popülizmin yükselişine karşı bir güven inşasıdır,” diyen uzmanlar, gençlerin oy kullanmasının siyaseti dönüştüreceğini savunuyor.
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