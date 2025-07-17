https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/suriye-ordusu-suveydadan-cekildi-kent-durzilerin-elinde-1097958200.html
Suriye ordusu Süveyda'dan çekildi, şehir Dürzilerin elinde
Suriye ordusu Süveyda'dan çekildi, şehir Dürzilerin elinde
Sputnik Türkiye
Beş gün süren şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamen çekildi. Kent, yerel Dürzi güçlerin kontrolüne geçti. İsrail ise Suriye’ye... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:33+0300
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Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kentinde, yerel silahlı Dürzi gruplarla yaşanan beş günlük çatışmaların ardından, Suriye ordusu kentten tamamen çekildi. AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, kent merkezi artık tamamen Dürzi güçlerinin denetiminde.Ateşkesin sağlanmasının ardından bölge genelinde sükunet gözlemlenirken, ordu birliklerinin kentten ayrılması da AA kameraları tarafından görüntülendi.Anlaşma sağlandı, ateşkes uygulandıSuriye hükümeti ile Süveyda’daki yerel silahlı gruplar ve toplumsal önderler arasında yapılan görüşmeler sonucu geçici bir ateşkes sağlandı. Ancak bu ateşkes uzun sürmedi ve bölgede çatışmalar yeniden başladı.Çatışmaların başlangıcı: Bedevi–Dürzi gerilimi13 Temmuz’da başlayan çatışmaların fitilini, Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi gruplar arasında yaşanan küçük çaplı gerilim ateşledi. Çatışmalar kısa sürede büyüdü, bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca asker hayatını kaybetti.İsrail devreye girdi: Şam ve Dera vurulduÇatışmalar sırasında İsrail ordusu da devreye girerek, Suriye güvenlik güçlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Son olarak, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binaları İsrail hava kuvvetleri tarafından hedef alındı.Yüzlerce Kayıp İddiasıÇatışmalar ve İsrail’in düzenlediği hava saldırıları sonucunda, Süveyda, Şam ve Dera bölgelerinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Süveyda’daki Dürzi gruplarla hükümet arasında ateşkes yeniden sağlansa da, İsrail’in bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/son-catismalarla-gundeme-geldiler-durziler-kimdir-durzilik-inanci-nedir-1097957833.html
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suriye, i̇srail, süveyda, anadolu ajansı (aa), genelkurmay başkanlığı, savunma bakanlığı, ortadoğu
Suriye ordusu Süveyda'dan çekildi, şehir Dürzilerin elinde
13:33 17.07.2025 (güncellendi: 14:15 17.07.2025)
Beş gün süren şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamen çekildi. Kent, yerel Dürzi güçlerin kontrolüne geçti. İsrail ise Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kentinde, yerel silahlı Dürzi gruplarla yaşanan beş günlük çatışmaların ardından, Suriye ordusu kentten tamamen çekildi. AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, kent merkezi artık tamamen Dürzi güçlerinin denetiminde.
Ateşkesin sağlanmasının ardından bölge genelinde sükunet gözlemlenirken, ordu birliklerinin kentten ayrılması da AA kameraları tarafından görüntülendi.
Anlaşma sağlandı, ateşkes uygulandı
Suriye hükümeti ile Süveyda’daki yerel silahlı gruplar ve toplumsal önderler arasında yapılan görüşmeler sonucu geçici bir ateşkes sağlandı. Ancak bu ateşkes uzun sürmedi ve bölgede çatışmalar yeniden başladı.
Çatışmaların başlangıcı: Bedevi–Dürzi gerilimi
13 Temmuz’da başlayan çatışmaların fitilini, Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi gruplar arasında yaşanan küçük çaplı gerilim ateşledi. Çatışmalar kısa sürede büyüdü, bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca asker hayatını kaybetti.
İsrail devreye girdi: Şam ve Dera vuruldu
Çatışmalar sırasında İsrail ordusu da devreye girerek, Suriye güvenlik güçlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Son olarak, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binaları İsrail hava kuvvetleri tarafından hedef alındı.
Çatışmalar ve İsrail’in düzenlediği hava saldırıları sonucunda, Süveyda, Şam ve Dera bölgelerinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Süveyda’daki Dürzi gruplarla hükümet arasında ateşkes yeniden sağlansa da, İsrail’in bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildiriliyor.