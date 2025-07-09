https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bilim-insanlari-evrenin-olum-tarihini-acikladi-buyuk-cokuse-hazir-misiniz-1097744139.html

Bilim insanları evrenin ölüm tarihini açıkladı: 'Büyük Çöküş’e hazır mısınız?

Bilim insanları evrenin ölüm tarihini açıkladı: 'Büyük Çöküş’e hazır mısınız?

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmalar, evrenin sonsuza kadar genişlemeyeceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, evrenin yaklaşık 20 milyar yıl içinde çökeceğini öngörüyor. “Büyük... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:44+0300

2025-07-09T13:44+0300

2025-07-09T13:45+0300

nasa

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yılsonu2025

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Cornell Üniversitesi ve Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, evrenin kaderine dair çarpıcı bilgiler sunuyor. Araştırmaya göre evren, yaklaşık 7 milyar yıl içinde maksimum genişliğine ulaşacak ve ardından küçülmeye başlayacak. Bu süreç, nihayetinde evrenin tamamen çökmesine, yani “Büyük Çöküş”e yol açacak.Bilim insanları, bu dönüşümün yaklaşık 33.3 milyar yıl sonra tamamlanacağını tahmin ediyor. Şu anda 13.8 milyar yaşında olan evrenin önünde, yaklaşık 20 milyar yıllık bir ömür kaldığı düşünülüyor.Büyük çöküş nedir?“Büyük Çöküş”, evrenin kaderini belirleyen en çarpıcı senaryolardan biri. Bu teoriye göre evren, tıpkı bir lastik bant gibi genişlemeye devam ederken, bir noktada bu genişleme duracak. Ardından kütleçekim kuvvetleri baskın hale gelecek ve evren, kendi içine doğru çökmeye başlayacak.Tersine bir “Büyük Patlama” olarak düşünülebilecek bu olay, tüm galaksilerin birbirine yaklaşması ve sonunda bir noktada birleşerek yok olması anlamına geliyor.Evrenin ölüm tarihi nasıl hesaplandı?Araştırmacılar, evrenin genişlemesini etkileyen karanlık enerjinin davranışlarını inceleyerek bu çarpıcı sonuca ulaştı. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini hızlandıran ancak doğası halen gizemini koruyan bir güç olarak biliniyor.NASA’nın tanımına göre evrenin yaklaşık yüzde 68 ila yüzde 70’i bu enerjiyle kaplı. Bilim insanları, karanlık enerjinin gelecekte nasıl değişeceğini modelleyerek evrenin kaderini tahmin edebiliyor.Son çalışma, Karanlık Enerji Araştırması (DES) ve Karanlık Enerji Spektroskopik Aracı (DESI) gibi projelerden elde edilen verileri analiz etti. Sonuçlar, evrenin 33,3 milyar yaşında çökeceğini gösteriyor.İnsanlık i̇çin ne anlama geliyor?Her ne kadar 20 milyar yıl kulağa oldukça uzak gelse de, bu araştırma evrenin sonsuz olmadığına dair önemli bir kanıt sunuyor. Şimdilik panik yapmamıza gerek yok, zira bu çöküş insanlık tarihinde yaşanacak bir olay değil. Ancak bu bilgi, kozmik evrimi ve evrenin doğasını anlamamız açısından devrim niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/209-milyon-yillik-yeni-bir-pterozor-turu-bulundu-kul-kanatli-safak-tanricasi-adi-verildi-1097696217.html

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nasa, cornell üniversitesi, uzay, evren, bilim, bilim insanları, araştırma, yılsonu2025