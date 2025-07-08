https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/209-milyon-yillik-yeni-bir-pterozor-turu-bulundu-kul-kanatli-safak-tanricasi-adi-verildi-1097696217.html
209 milyon yıllık yeni bir 'pterozor' türü bulundu: 'Kül kanatlı şafak tanrıçası' adı verildi
209 milyon yıllık yeni bir 'pterozor' türü bulundu: 'Kül kanatlı şafak tanrıçası' adı verildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları kanatlı ve uçma yeteneğine sahip ilk omurgalı canlılar arasında yer alan pterozor sürüngen takımına ait yaklaşık 200 milyon yıllık yeni bir tür... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:47+0300
2025-07-08T12:47+0300
2025-07-08T12:47+0300
yaşam
kuzey amerika
pterozor (teruzor) sürüngen
sürüngen
fosil
memeli canlılar
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ABD'de bilim insanları, Mezozoik Çağ'da yaşamış, kanatlı ve uçma yeteneğine sahip ilk omurgalı canlılar arasında yer alan pterozor (teruzor) sürüngen takımına ait, yaklaşık 200 milyon yıllık yeni bir tür keşfetti. Fosil, Kuzey Amerika'da bulunan en eski pterozor örneği olarak kayıtlara geçti. Yeni bir tür olduğu ortaya çıktıAraştırmacılar, ABD'nin Arizona eyaletinde 2011 yılında bulunan bir çene kemiği fosilini, gelişmiş tarama teknikleri kullanarak inceledi. Detaylı analiz sonucu kalıntıların daha önce tanımlanmamış bir türe ait olduğu belirlendi. Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, fosilin kanatlı sürüngen pterozor takımına mensup yeni bir türe ait olduğu saptandı.Türe, kalıntıların bulunduğu antik nehir yatağında kemiklerin dış etkenlerden korunmasını sağlayan volkanik kül tabakasına atıfla, "kül kanatlı şafak tanrıçası" anlamına gelen "eotephradactylus mcintireae" adı verildi.209 milyon yıl öncesine ait Yaklaşık 209 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen fosil, Kuzey Amerika kıtasında keşfedilen en eski pterozor örneği olarak kayıtlara geçti. Pterozorlar, yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Mezozoik Çağ'da yaşamış, çeşitli boyutlardaki türleri kapsayan, kanatlı ve uçabilen tarih öncesi yırtıcı sürüngenler olarak biliniyor.Dinozorlarla aynı dönemde yaşamış olsalar da bu sürüngenler bilim insanları tarafından dinozor olarak değerlendirilmiyor, aksine pterozorlar evrimsel olarak ayrı bir dala mensup.Araştırmanın detayları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/dinozor-fosilinde-66-milyon-yillik-tumor-bulundu-kanserin-sifresini-tasiyor-1096611298.html
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kuzey amerika, pterozor (teruzor) sürüngen, sürüngen, fosil, memeli canlılar
kuzey amerika, pterozor (teruzor) sürüngen, sürüngen, fosil, memeli canlılar
209 milyon yıllık yeni bir 'pterozor' türü bulundu: 'Kül kanatlı şafak tanrıçası' adı verildi
Bilim insanları kanatlı ve uçma yeteneğine sahip ilk omurgalı canlılar arasında yer alan pterozor sürüngen takımına ait yaklaşık 200 milyon yıllık yeni bir tür keşfetti.
ABD'de bilim insanları, Mezozoik Çağ'da yaşamış, kanatlı ve uçma yeteneğine sahip ilk omurgalı canlılar arasında yer alan pterozor (teruzor) sürüngen takımına ait, yaklaşık 200 milyon yıllık yeni bir tür keşfetti. Fosil, Kuzey Amerika'da bulunan en eski pterozor örneği olarak kayıtlara geçti.
Yeni bir tür olduğu ortaya çıktı
Araştırmacılar, ABD'nin Arizona eyaletinde 2011 yılında bulunan bir çene kemiği fosilini, gelişmiş tarama teknikleri kullanarak inceledi. Detaylı analiz sonucu kalıntıların daha önce tanımlanmamış bir türe ait olduğu belirlendi. Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, fosilin kanatlı sürüngen pterozor takımına mensup yeni bir türe ait olduğu saptandı.
Türe, kalıntıların bulunduğu antik nehir yatağında kemiklerin dış etkenlerden korunmasını sağlayan volkanik kül tabakasına atıfla, "kül kanatlı şafak tanrıçası" anlamına gelen "eotephradactylus mcintireae" adı verildi.
209 milyon yıl öncesine ait
Yaklaşık 209 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen fosil, Kuzey Amerika kıtasında keşfedilen en eski pterozor örneği olarak kayıtlara geçti.
Pterozorlar, yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Mezozoik Çağ'da yaşamış, çeşitli boyutlardaki türleri kapsayan, kanatlı ve uçabilen tarih öncesi yırtıcı sürüngenler olarak biliniyor.
Dinozorlarla aynı dönemde yaşamış olsalar da bu sürüngenler bilim insanları tarafından dinozor olarak değerlendirilmiyor, aksine pterozorlar evrimsel olarak ayrı bir dala mensup.
Araştırmanın detayları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.