https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ukrayna-ordusu-bir-f-16-ucagini-daha-kaybetti-1097433968.html

Ukrayna ordusu bir F-16 uçağını daha kaybetti

Ukrayna ordusu bir F-16 uçağını daha kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, Batı ülkelerinin tedarik ettiği F-16 savaş uçaklarından bir tanesini daha pilotu ile birlikte kaybettiğini bildirdi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T13:19+0300

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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları sırasında Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı düştü.Hava saldırısını püskürttüğü sırada uçağın hasar aldığı ve irtifa kaybetmeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, “Dün gece büyük bir hava saldırısını püskürttüğü sırada 1993 doğumlu 1. sınıf pilot Yarbay Maksim Ustimenko, F-16 uçağında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Hava Kuvvetleri, Mayıs ayında da Kiev rejiminin benzer bir durumda bir F-16 savaş uçağını daha kaybettiğini duyurmuştu.Kiev uzun süredir, çatışmaların gidişatını etkileyebileceği umuduyla müttefiklerinden F-16 uçakları elde etme çabasındaydı.Sonuçta Hollanda, Ekim 2024'te Ukrayna'ya bir parti savaş uçağı teslim etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html

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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava kuvvetleri, f-16, kayıp, pilot, kiev, batılı ülkeler, hollanda