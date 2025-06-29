https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ukrayna-ordusu-bir-f-16-ucagini-daha-kaybetti-1097433968.html
Ukrayna ordusu bir F-16 uçağını daha kaybetti
Ukrayna ordusu bir F-16 uçağını daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Batı ülkelerinin tedarik ettiği F-16 savaş uçaklarından bir tanesini daha pilotu ile birlikte kaybettiğini bildirdi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T13:19+0300
2025-06-29T13:19+0300
2025-06-29T13:19+0300
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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları sırasında Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı düştü.Hava saldırısını püskürttüğü sırada uçağın hasar aldığı ve irtifa kaybetmeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, “Dün gece büyük bir hava saldırısını püskürttüğü sırada 1993 doğumlu 1. sınıf pilot Yarbay Maksim Ustimenko, F-16 uçağında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Hava Kuvvetleri, Mayıs ayında da Kiev rejiminin benzer bir durumda bir F-16 savaş uçağını daha kaybettiğini duyurmuştu.Kiev uzun süredir, çatışmaların gidişatını etkileyebileceği umuduyla müttefiklerinden F-16 uçakları elde etme çabasındaydı.Sonuçta Hollanda, Ekim 2024'te Ukrayna'ya bir parti savaş uçağı teslim etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava kuvvetleri, f-16, kayıp, pilot, kiev, batılı ülkeler, hollanda
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava kuvvetleri, f-16, kayıp, pilot, kiev, batılı ülkeler, hollanda
Ukrayna ordusu bir F-16 uçağını daha kaybetti
Ukrayna ordusu, Batı ülkelerinin tedarik ettiği F-16 savaş uçaklarından bir tanesini daha pilotu ile birlikte kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları sırasında Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı düştü.
Hava saldırısını püskürttüğü sırada uçağın hasar aldığı ve irtifa kaybetmeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, “Dün gece büyük bir hava saldırısını püskürttüğü sırada 1993 doğumlu 1. sınıf pilot Yarbay Maksim Ustimenko, F-16 uçağında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Mayıs ayında da Kiev rejiminin benzer bir durumda bir F-16 savaş uçağını daha kaybettiğini duyurmuştu.
Kiev uzun süredir, çatışmaların gidişatını etkileyebileceği umuduyla müttefiklerinden F-16 uçakları elde etme çabasındaydı.
Sonuçta Hollanda, Ekim 2024'te Ukrayna'ya bir parti savaş uçağı teslim etmişti.