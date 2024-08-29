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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html
Hollanda, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını Rusya semalarında kullanmasına izin verdi
Hollanda, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını Rusya semalarında kullanmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Hollanda Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Ukrayna'ya verdikleri F-16 savaş uçaklarının Rusya semalarında kullanılmasına dair bir kısıtlama getirmediklerini... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:54+0300
2024-08-29T12:54+0300
ukrayna krizi
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onno eichelsheim
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Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, NOS televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Amsterdam'dan teslim aldığı F-16'ları Rusya toprakları üzerinde kullanabileceğini belirtti.Eichelsheim, "Savaş kanunlarına uyulması koşuluyla, F-16'ların kullanılması ve faaliyet menzili konusunda hiçbir kısıtlama getirmedik" dedi.Eichelsheim, Ukrayna ordusunun teslim aldığı silahları istediği gibi kullanabileceğini ancak bunu yaparken uluslararası beşeri hukuk ilkelerine uyması gerektiğinin altını çizdi.Hollanda Ukrayna'ya 24 F-16 uçağı göndermeyi taahhüt ederken Eichelsheim'den şimdiye dek Kiev'e gönderilen F-16'ların sayısı hakkında herhangi bir bilgi gelmedi.Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ay başındaki demecinde, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaşmaya başladığını açıklamıştı.Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.Belçika ve Norveç de Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceklerini duyurmuştu.Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyorBatılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, Haziran başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
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hollanda, onno eichelsheim, hollanda hava kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, f-16, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, moskova, abd, danimarka, belçika, norveç
hollanda, onno eichelsheim, hollanda hava kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, f-16, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, moskova, abd, danimarka, belçika, norveç

Hollanda, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını Rusya semalarında kullanmasına izin verdi

12:54 29.08.2024
© AP Photo / Toby TalbotIn this Dec. 2001 file photograph, an F-16 takes off with afterburners glowing loaded with live Sidewinder missiles from the Air National Guard base in South Burlington, Vt.
In this Dec. 2001 file photograph, an F-16 takes off with afterburners glowing loaded with live Sidewinder missiles from the Air National Guard base in South Burlington, Vt. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Toby Talbot
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Hollanda Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Ukrayna'ya verdikleri F-16 savaş uçaklarının Rusya semalarında kullanılmasına dair bir kısıtlama getirmediklerini duyurdu.
Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, NOS televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Amsterdam'dan teslim aldığı F-16'ları Rusya toprakları üzerinde kullanabileceğini belirtti.

Eichelsheim, "Savaş kanunlarına uyulması koşuluyla, F-16'ların kullanılması ve faaliyet menzili konusunda hiçbir kısıtlama getirmedik" dedi.

Eichelsheim, Ukrayna ordusunun teslim aldığı silahları istediği gibi kullanabileceğini ancak bunu yaparken uluslararası beşeri hukuk ilkelerine uyması gerektiğinin altını çizdi.

Hollanda Ukrayna'ya 24 F-16 uçağı göndermeyi taahhüt ederken Eichelsheim'den şimdiye dek Kiev'e gönderilen F-16'ların sayısı hakkında herhangi bir bilgi gelmedi.

Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ay başındaki demecinde, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaşmaya başladığını açıklamıştı.

Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.

Belçika ve Norveç de Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceklerini duyurmuştu.
Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.

Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyor

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.

Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, Haziran başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.

Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.

Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
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