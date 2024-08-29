https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html

Hollanda, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını Rusya semalarında kullanmasına izin verdi

Hollanda, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını Rusya semalarında kullanmasına izin verdi

Sputnik Türkiye

Hollanda Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Ukrayna'ya verdikleri F-16 savaş uçaklarının Rusya semalarında kullanılmasına dair bir kısıtlama getirmediklerini... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T12:54+0300

2024-08-29T12:54+0300

2024-08-29T12:54+0300

ukrayna krizi

hollanda

onno eichelsheim

hollanda hava kuvvetleri

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

f-16

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Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, NOS televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Amsterdam'dan teslim aldığı F-16'ları Rusya toprakları üzerinde kullanabileceğini belirtti.Eichelsheim, "Savaş kanunlarına uyulması koşuluyla, F-16'ların kullanılması ve faaliyet menzili konusunda hiçbir kısıtlama getirmedik" dedi.Eichelsheim, Ukrayna ordusunun teslim aldığı silahları istediği gibi kullanabileceğini ancak bunu yaparken uluslararası beşeri hukuk ilkelerine uyması gerektiğinin altını çizdi.Hollanda Ukrayna'ya 24 F-16 uçağı göndermeyi taahhüt ederken Eichelsheim'den şimdiye dek Kiev'e gönderilen F-16'ların sayısı hakkında herhangi bir bilgi gelmedi.Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ay başındaki demecinde, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaşmaya başladığını açıklamıştı.Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.Belçika ve Norveç de Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceklerini duyurmuştu.Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyorBatılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, Haziran başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.

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