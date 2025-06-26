https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/kamu-iscileri-icin-yeni-zam-teklifi-geliyor-tarih-verildi-1097364512.html
Kamu işçileri için yeni zam teklifi geliyor: Tarih verildi
Kamu işçileri için yeni zam teklifi geliyor: Tarih verildi
Sputnik Türkiye
Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelindi. TÜHİS, ilk teklifin ardından ikinci zam teklifini... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T15:51+0300
2025-06-26T15:51+0300
2025-06-26T15:51+0300
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memur zammı
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Kamu işçilerinin zam pazarlığında önemli bir gelişme yaşanıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci teklifini yarın, 27 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.TÜHİS, yeni teklifini sunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini toplantıya davet etti. Bu teklif, taraflar arasında süren pazarlık sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Görüşmelerin seyrine göre kamuda çalışan işçilerin 2025–2026 dönemi ücret artışları şekillenecek.İlk teklif i̇şçi kesiminden tepki görmüştü13 Haziran’da yapılan ilk teklifte, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın ilk yarısı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında zam önerilmişti. Bu teklif, beklentilerin oldukça altında kalmış ve işçi kesimi tarafından reddedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ak-partiden-ilk-aciklama-geldi-asgari-ucrette-temmuz-zammi-olacak-mi-1097332521.html
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kamu, kamu personeli, kamu çalışanı, maaş, memur, memur zammı, memur maaşı
kamu, kamu personeli, kamu çalışanı, maaş, memur, memur zammı, memur maaşı
Kamu işçileri için yeni zam teklifi geliyor: Tarih verildi
Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelindi. TÜHİS, ilk teklifin ardından ikinci zam teklifini yarın saat 14.00’te TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerine sunacak.
Kamu işçilerinin zam pazarlığında önemli bir gelişme yaşanıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci teklifini yarın, 27 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
TÜHİS, yeni teklifini sunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini toplantıya davet etti. Bu teklif, taraflar arasında süren pazarlık sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Görüşmelerin seyrine göre kamuda çalışan işçilerin 2025–2026 dönemi ücret artışları şekillenecek.
İlk teklif i̇şçi kesiminden tepki görmüştü
13 Haziran’da yapılan ilk teklifte, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın ilk yarısı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında zam önerilmişti. Bu teklif, beklentilerin oldukça altında kalmış ve işçi kesimi tarafından reddedilmişti.