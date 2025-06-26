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En çok göç alan ve en çok göç veren iller hangileri oldu?
En çok göç alan ve en çok göç veren iller hangileri oldu?
Sputnik Türkiye
TÜİK 2024 göç verilerini açıkladı. Türkiye’ye gelenlerin sayısı 314 bini geçerken, yurt dışına gidenlerin sayısı ise yüzde kırk azalarak 424 bine düştü. En... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T08:12+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistikleri yayımlandı. 2024 yılında Türkiye’ye toplam 314 bin 588 kişi göç etti. Bu kişilerin yüzde 54,5’ini erkekler, yüzde 45,5’ini ise kadınlar oluşturdu. Gelen nüfusun 103 bin 732'si Türk, 210 bin 856'sı ise yabancı uyruklular oldu.Yabancılar arasında ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Onu yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6ile Özbekistan ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları takip etti.Göç edenlerin en yoğun olduğu yaş grubu ise 25-29 yaş aralığı olduÖte yandan Türkiye'den yurtdışına göç edenlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345'e geriledi. Giden nüfusun yüzde 55,7’si erkek, yüzde 44,3’ü kadınlardan oluştu. Göç edenlerin 151 bini Türk, 273 bini ise yabancı uyrukluydu.Yurt dışına giden yabancı uyruklu nüfusta ilk sırada yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak’ı, yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan izledi.Hem göç alan hem de göç veren şehirlerin başında ise İstanbul geldi. Türkiye’ye gelenlerin yüzde 32,8 İstanbul’u tercih ederken, Türkiye’den ayrılanların yüzde 34 de yine İstanbul’dan yola çıktı.Bu veriler, İstanbul’un hâlâ göçün merkez üssü olduğunu gösterirken, genç ve hareketli nüfusun Türkiye’ye geliş-gidiş dinamiklerini belirlediğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/27-haziranda-vizyona-girecek-filmler-brad-pitt-formula-1-ile-beyaz-perdeye-donuyor-1097319718.html
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, göç, düzensiz göç, kaçak göç, yasadışı göç, göç yolu, göçmen, göçmen krizi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, göç, düzensiz göç, kaçak göç, yasadışı göç, göç yolu, göçmen, göçmen krizi

En çok göç alan ve en çok göç veren iller hangileri oldu?

08:12 26.06.2025 (güncellendi: 08:18 26.06.2025)
© İHA / İHA-AW279188Antalya'yı ilk 8 ayda yaklaşık 12 milyon turist ziyaret etti
Antalya'yı ilk 8 ayda yaklaşık 12 milyon turist ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© İHA / İHA-AW279188
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TÜİK 2024 göç verilerini açıkladı. Türkiye’ye gelenlerin sayısı 314 bini geçerken, yurt dışına gidenlerin sayısı ise yüzde kırk azalarak 424 bine düştü. En fazla göç alan ve veren il yine İstanbul oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistikleri yayımlandı. 2024 yılında Türkiye’ye toplam 314 bin 588 kişi göç etti. Bu kişilerin yüzde 54,5’ini erkekler, yüzde 45,5’ini ise kadınlar oluşturdu. Gelen nüfusun 103 bin 732'si Türk, 210 bin 856'sı ise yabancı uyruklular oldu.
Yabancılar arasında ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Onu yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6ile Özbekistan ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları takip etti.

Göç edenlerin en yoğun olduğu yaş grubu ise 25-29 yaş aralığı oldu

Öte yandan Türkiye'den yurtdışına göç edenlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345'e geriledi. Giden nüfusun yüzde 55,7’si erkek, yüzde 44,3’ü kadınlardan oluştu. Göç edenlerin 151 bini Türk, 273 bini ise yabancı uyrukluydu.
Yurt dışına giden yabancı uyruklu nüfusta ilk sırada yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak’ı, yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan izledi.
Hem göç alan hem de göç veren şehirlerin başında ise İstanbul geldi. Türkiye’ye gelenlerin yüzde 32,8 İstanbul’u tercih ederken, Türkiye’den ayrılanların yüzde 34 de yine İstanbul’dan yola çıktı.
Bu veriler, İstanbul’un hâlâ göçün merkez üssü olduğunu gösterirken, genç ve hareketli nüfusun Türkiye’ye geliş-gidiş dinamiklerini belirlediğine işaret ediyor.
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