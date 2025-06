https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/27-haziranda-vizyona-girecek-filmler-brad-pitt-formula-1-ile-beyaz-perdeye-donuyor-1097319718.html

27 Haziran'da vizyona girecek filmler: Brad Pitt Formula 1 ile beyaz perdeye dönüyor

27 Haziran'da vizyona girecek filmler: Brad Pitt Formula 1 ile beyaz perdeye dönüyor

Sputnik Türkiye

Bu hafta vizyona girecek ve vizyondakiler filmler arasında F1 Filmi, Elio, Görevimiz Tehlike ve Megan 2.0 gibi yapımlar yer alıyor. Vizyonun dikkat çekenleri 27 Haziran haftası film rehberi burada!

2025-06-25T13:56+0300

2025-06-25T13:56+0300

2025-06-25T13:57+0300

yaşam

brad pitt

ralph fiennes

dakota johnson

formula 1 (f1)

tornado

pixar

vizyondaki filmler

vizyona girecek filmler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097279076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_292d4e24825489924096adb83e275fd6.jpg

Yazın sıcak günlerinde sinemaseverler için dopdolu bir vizyon haftası başlıyor. 27 Haziran haftasında Türkiye genelinde vizyona giren yapımlar arasında korku tutkunlarını heyecanlandıracak yeni filmler, klasikleşmiş yapımların yeniden gösterimleri ve ailece izlenebilecek animasyonlar yer alıyor. Gişede büyük beklenti yaratan Brad Pitt'in yeni filmi “F1: The Movie” dikkat çeken filmler arasında. F1 FilmiBrad Pitt’in başrolünde yer aldığı F1 filmi, izleyiciyi Formula 1’in hız dolu dünyasına davet ediyor. Emeklilikten dönen efsanevi bir pilot, çaylak sürücüyü zafere taşımak için yeniden pistlere adım atıyor. Gerilim, aksiyon ve adrenalin dolu sahneleriyle F1 tutkunlarını sinema koltuklarına kilitleyecek.Caretta Bobi: Antalya'nın Renkli Sularında Bir MaceraMinik izleyiciler için eğlenceli ve öğretici bir yolculuk sunan Caretta Bobi, Olympos’tan yola çıkan cesur bir deniz kaplumbağasının hikâyesini anlatıyor. Yolunu kaybedip Sulu Ada’ya ulaşan Bobi, evine dönebilmek için deniz canlılarının desteğiyle Antalya’nın büyüleyici sularında keşfe çıkıyor. Renkli animasyonları ve sıcak anlatımıyla ailece izlenebilecek keyifli bir yapım.Cesur DinozorÇizgi roman evreninde yaşayan sevimli bir dinozor, kaybolan ailesini bulmak için farklı dünyalar arasında macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yeni dostlar edinen kahramanımız, cesaretiyle hem kendi sınırlarını aşar hem de izleyicilere dostluğun gücünü hatırlatır. Renkli evreni ve duygusal anlatımıyla çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek bir animasyon.Köpekle Kurt ArasındaAli Seçkiner Alıcı'nın başrolünde yer aldığı film, hayal kırıklıklarıyla örülü bir adamın iç dünyasını mercek altına alıyor. İşini kaybeden Orhan, dostluk, aşk ve yabancılaşma arasında savrulurken gerçeklik ile hayal arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Melankolik atmosferi ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken film, modern insanın çıkmazlarına dokunan çarpıcı bir dram sunuyor.Megan 2.0Korku ve bilim kurgunun sınırlarını zorlayan Megan 2.0, kontrolden çıkan teknolojinin yeni yüzüyle geri dönüyor. Çalınan M3GAN teknolojisiyle üretilen robot Amelia’nın tehdit oluşturması üzerine, M3GAN bu yeni robotu durdurmak için yeniden devreye sokulur. Gerilim dozu yüksek sahneleriyle yapay zekanın karanlık yüzünü bir kez daha sinema perdesine taşıyor.Vizyondaki filmlerElio: Galaksiler Arası Bir YanlışlıkHayal gücü geniş bir çocuk olan Elio, bir gün kendini galaksiler arası canlıların toplandığı Communiverse adlı gizemli evrende bulur. Dünya’nın lideri sanılmasıyla birlikte, dostluklar kurarak bir krizi çözmesi ve gerçek kimliğini ortaya koyması gerekir. Pixar imzalı bu renkli animasyon, cesaret, aidiyet ve hayal gücünün gücünü evrenin derinliklerine taşıyor.28 Yıl Sonra: Karanlık Geri DöndüKült korku filmi “28 Gün Sonra”nın devamı niteliğindeki 28 Yıl Sonra, virüsün yıkıcı etkilerinin hâlâ sürdüğü bir dünyada hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. İnsanlık yeniden umut ararken, karanlık geçmişin izleri ve yeni tehlikeler ortaya çıkıyor. Gerilim ve dehşetin giderek tırmandığı bu devam filminde, izleyiciler zombi evrenine geri dönüyor. Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer.KasırgaBaşrollerinde Tim Roth, Jack Lowden, Takehiro Hira yer alıyor. 1790’lar Britanyası’nda, genç kadın Tornado, babasıyla birlikte sergilediği kukla samuray gösterisi sırasında, Sugarman ve oğlu Little Sugar liderliğindeki acımasız bir suç çetesi ile karşılaşır. Tornado, hem hayatta kalmak hem de intikam almak için harekete geçer. Samuray eğitimiyle donanmış Tornado, öfke dolu bir adalet yolculuğuna çıkar.Tam Bana Göre: Kalbin Seçimi Zor OlabilirAşk uzmanı Lucy, başkaları için mükemmel eşleşmeler yaratırken kendi duygusal karmaşasından kaçamaz. Bir yanda ideal gibi görünen yeni bir ilişki, diğer yanda hâlâ unutamadığı eski sevgilisi arasında sıkışıp kalır. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal’lı bu romantik dram, kalbin gerçek seçimlerini sorgulatıyor.Mission: Impossible – Son HesaplaşmaTom Cruise’un efsane ajan Ethan Hunt rolüne geri döndüğü film, tehlikenin boyutunu bir üst seviyeye taşıyor. Hikâye, ölümcül yapay zeka programı The Entity’nin peşine düşen IMF ekibinin, dünyanın kaderini belirleyecek bir göreve atılmasıyla devam ediyor. Soluksuz aksiyon, yüksek gerilim ve teknolojik tehditlerle dolu bu yeni bölüm, serinin en kritik yüzleşmesine sahne oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/yarasalarda-yeni-virusler-bulundu-olum-orani-yuzde-75e-variyor-baska-bir-pandemi-mi-geliyor-1097314823.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

27 haziran vizyon filmleri, bu hafta vizyona giren filmler, f1 filmi brad pitt, megan 2.0 filmi, elio pixar, 28 yıl sonra korku filmi, sinemada bu hafta, yeni çıkan filmler 2025, sinema takvimi haziran 2025, sinema vizyon rehberi, brad pitt f1 filmi konusu, vizyondaki animasyon filmler, vizyondaki korku filmleri