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Yozgat ve Gümüşhane'de kene ölümleri: Bir günde iki can kaybı yaşandı
Yozgat ve Gümüşhane'de kene ölümleri: Bir günde iki can kaybı yaşandı
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Keneden ölümler artıyor. Uyarılara rağmen kıyafet ve kene çıkarma konusuna dikkat edilmemesi, kene ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Son olarak Yozgat ve Gümüşhane'de vücuduna kene yapışan 2 kişi öldü.Yozgat'ta keneden kaç kişi öldü? Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gümüşhane'de çobana kene yapıştıGümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk'ü, bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.Sivas'ta kene ölümleriBugün hayatını kaybeden Sarsılmaz dışında Sivas'ta 8 kişi kene sebebiyle hayatını kaybetti.Çankırı'da kene ölümleriÇankırı'da 42 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Tokat'ta kene ölümüTokat'ın Almus ilçesinde de, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetmişti.Çorum'da keneden ölenlerÇorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirmişti. Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurmuş ancak kurtarılamamıştı.
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kene ısırığı, kene nedir, kene nasıl çıkarılır, kırım kongo kanamalı ateşi, kene belirtileri, kene vakaları 2025, i̇stanbul'da kene vakası, keneden nasıl korunulur, kene hastalığı, kene tehlikesi, kene ölüm oranı, kene nereye başvurulur, kene hangi hastalığı yapar, keneye ne yapılmalı, kene çıkarmada yapılan hatalar, keneye karşı önlem, türkiye'de kene haritası, zoonotik hastalıklar türkiye, yaz aylarında kene riski, kene türleri türkiye
kene ısırığı, kene nedir, kene nasıl çıkarılır, kırım kongo kanamalı ateşi, kene belirtileri, kene vakaları 2025, i̇stanbul'da kene vakası, keneden nasıl korunulur, kene hastalığı, kene tehlikesi, kene ölüm oranı, kene nereye başvurulur, kene hangi hastalığı yapar, keneye ne yapılmalı, kene çıkarmada yapılan hatalar, keneye karşı önlem, türkiye'de kene haritası, zoonotik hastalıklar türkiye, yaz aylarında kene riski, kene türleri türkiye

Yozgat ve Gümüşhane'de kene ölümleri: Bir günde iki can kaybı yaşandı

13:10 25.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türkiye'de keneden ölümler özellikle Sivas ve Yozgat bölgesinde artıyor. Son olarak Yozgat'ta vücuduna kene yapışan kişi hayatını kaybetti. Gümüşhane'de de 39 yaşındaki çoban yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
Keneden ölümler artıyor. Uyarılara rağmen kıyafet ve kene çıkarma konusuna dikkat edilmemesi, kene ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Son olarak Yozgat ve Gümüşhane'de vücuduna kene yapışan 2 kişi öldü.

Yozgat'ta keneden kaç kişi öldü?

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.
Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gümüşhane'de çobana kene yapıştı

Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk'ü, bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.

Sivas'ta kene ölümleri

Bugün hayatını kaybeden Sarsılmaz dışında Sivas'ta 8 kişi kene sebebiyle hayatını kaybetti.

Çankırı'da kene ölümleri

Çankırı'da 42 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tokat'ta kene ölümü

Tokat'ın Almus ilçesinde de, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetmişti.

Çorum'da keneden ölenler

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirmişti. Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurmuş ancak kurtarılamamıştı.
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