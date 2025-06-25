https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/yozgat-ve-gumushanede-kene-olumleri-bir-gunde-iki-can-kaybi-yasandi-1097315189.html

Yozgat ve Gümüşhane'de kene ölümleri: Bir günde iki can kaybı yaşandı

Yozgat ve Gümüşhane'de kene ölümleri: Bir günde iki can kaybı yaşandı

Sputnik Türkiye

kene ısırığı

2025-06-25T13:10+0300

2025-06-25T13:10+0300

2025-06-25T13:10+0300

türki̇ye

kene

yozgat

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Keneden ölümler artıyor. Uyarılara rağmen kıyafet ve kene çıkarma konusuna dikkat edilmemesi, kene ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Son olarak Yozgat ve Gümüşhane'de vücuduna kene yapışan 2 kişi öldü.Yozgat'ta keneden kaç kişi öldü? Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gümüşhane'de çobana kene yapıştıGümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk'ü, bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.Sivas'ta kene ölümleriBugün hayatını kaybeden Sarsılmaz dışında Sivas'ta 8 kişi kene sebebiyle hayatını kaybetti.Çankırı'da kene ölümleriÇankırı'da 42 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Tokat'ta kene ölümüTokat'ın Almus ilçesinde de, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetmişti.Çorum'da keneden ölenlerÇorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirmişti. Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurmuş ancak kurtarılamamıştı.

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