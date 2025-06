https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/mevsimlerden-kene-hangi-keneler-olumcul-kimler-oncelikli-risk-grubunda-1097263728.html

Mevsimlerden kene: Hangi keneler ölümcül? Kimler öncelikli risk grubunda?

Mevsimlerden kene: Hangi keneler ölümcül? Kimler öncelikli risk grubunda?

Türkiye'de kene ısırığı kaynaklı ölümler son günlerde gündemde. Pek çok ilden gelen ölüm haberlerinin ardından kene ısırıkları neticesinde bulaşan hastalıklar... 24.06.2025

Türkiye’de kene ısırığı kaynaklı yaşanan ölümler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sivas ve Kayseri illerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebepli ölümlerle anılmasının ardından yine Kayseri’de beş günde 3 kişinin hayatını kaybetti. Son olarak ise Çorum’da 1 kişi KKKA nedeniyle yaşamını yitirdi.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yol açabilen kene ısırıkları son zamanlarda kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu hastalığın özellikle kenelerin kan emmesi ile bulaşan bir enfeksiyon olduğu biliniyor. Hastalığın oluşumu ve şiddetini alınan virüs miktarı belirlerken, kene ne kadar uzun süre kan emerse o kadar fazla miktarda virüs vereceğinden kenenin fark edilir edilmez çıkartılması büyük önem taşıyor.KKKA hastalığını, nedenlerini, belirtileri ve tanısının yanı sıra tüm insanlar için taşıdığı riskin aynı olup olmadığını; yeni kene türleri ve bulaştırdıkları hastalıkların ne denli ölümcül olabileceği hususlarını Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Özlem Alıcı Sputnik'ten Aymila Aziret'e anlattı.Hangi bölgelerde görülüyor?KKKA hastalığının kesin tanısının 2003 yılında konulduğunu aktaran Prof. Dr. Özlem Alıcı, hastalığın yoğun görüldüğü bölgelerin özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller ile yaklaşık 30 ili içine alan coğrafik alan olduğunun altını çizdi.Mayıs -Temmuz arasına dikkatOlguların, kenelerin aktif olduğu bahar ve yaz aylarında görüldüğünü; KKKA’ya neden olan hyalomma marginatum gibi kenelerin, sıcak ve nemli hava koşullarında daha aktif hale geldiğini belirten Alıcı, ilkbahar sonu ve yaz mevsimi başlangıcına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.Alıcı, özellikle Mayıs-Temmuz arası dönemin, söz konusu kenelerin yaşam döngüsünde larva ve nimf (böceklerin olgunlaşmaya geçiş süreci) evresinin tamamlanıp insan ve hayvanlara tutunabildiği dönem olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Alıcı, iklim değişikliğinin de kene popülasyonlarının hem sayıca artmasına hem de coğrafi olarak yeni bölgelere yayılmasına neden olabileceğini de ekledi.'Şu an için artış var demek doğru olmaz'Sputnik'e konuşan Alıcı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 2002-2024 yılları arasındaki verilere değinerek vaka sayılarının yıllar arasında farklılık gösterse de sürekli bir artış trendinde olmadığına işaret ettiğini söyledi.2002-2024 yılları arasında toplam 17 bin 132 vaka ve 819 ölüm rapor edildiğini aktaran Alıcı, buna dayanarak ortalama yaşam kaybı oranının yüzde 4.8 olduğunu ifade etti. Ayrıca 2025 verilerinin de henüz yayımlanmadığını söyleyen Alıcı, “Medya da çıkan haberlere göre Sivas’ta vaka sayısı 2025 yılı ilk 5.5 ay için 36, 7 ölüm, Erzurum’da vaka sayısı 44, ölüm 1 vaka olarak bildirilmiştir. Bu verilere bakarak şu an için vaka sayısında ve ölüm oranında artış var demek doğru olmaz” ifadelerini kullandı.'Toplumsal bilinç şart'Hastalığın bulaşının azalması için toplumsal bilinç ve önlem alınmasının çok önemli olduğunu ifade eden Alıcı, kene teması sonrası yapılması gerekenler konusunda halkta ciddi bilgi eksikliği olabileceğini, özellikle kırsal alanlarda giyilecek giysi seçimleri gibi koruyucu önlemlerin yaygın olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdi.KKKA sadece kene ısırığı ile mi bulaşıyor?KKKA virüsünün yalnızca kene ısırığı ile bulaşmadığını da aktaran Alıcı, söz konusu bulaş yollarını ise şu şekilde sıraladı:Kene ısırığı olmadan bulaşan KKKA, kuluçka süresini etkiliyorKene ısırığı olmadan farklı biçimlerde bulaşan KKKA’nın, hastalığın kuluçka süresini etkilediğini belirten Alıcı, şunları söyledi:Bildirimi zorunlu: Hastalığın takip ve tedavi süreci nasıl işliyor?KKKA hastalığının bildiriminin zorunlu olduğunu hatırlatan Alıcı, hastalığın takip ve tedavisi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği algoritmalara göre yapıldığını ifade etti.Tanı koyulması için yapılması gereken testleri açıklayan Alıcı, şu bilgileri aktardı:Ayrıca Alıcı, Acil başvuru durumunda ve ilk değerlendirmede KKKA şüphesi olan hastada klinik bulgular (ateş, baş ağrısı, miyalji, kanama) ve epidemiyolojik risklerin (kene teması, kırsal seyahat, hayvan teması) birlikte değerlendirildiğini belirtti.Herkes aynı derecede risk altında mı?Herkesin teorik olarak enfekte olabileceğini ancak bazı grupların hem bulaşma riski hem de hastalığı ağır geçirme yönünden daha savunmasız olduğunu söyleyen Alıcı, yüksek riskli grupları şöyle listeledi:Ayrıca Alıcı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine değinerek, ağır seyirli vakaların genellikle geç başvuran, altta yatan hastalığı olan ve erken destek tedavisi almayan kişilerde görüldüğünü söyleyerek, “Bu gruplarda ölüm oranı yüzde 30’a kadar çıkabilir” dedi.Her kene ısırığı ölümcül mü?Son olarak Alıcı, her kenenin KKKA ya da Lyme hastalığını taşımadığını esas önemli olanın kişiyi hangi tür kenenin ısırdığı olduğunu ifade ederek açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:Kene nasıl çıkarılır? Kene çıkarmak için, keneyi derinize girdiği kısma çok yakın olacak şekilde ince uçlu bir cımbız yardımıyla ezmeden ve döndürmeden tutmalı, kene dümdüz ve hafif şekilde çekilmeli. Ardından bölge ve eller sabunla temizlenmeli ve sonradan eğer herhangi bir rahatsızlığa sebebiyet verirse kenenin tanımlanabilmesi için kene saklanmalı.Kenenin tamamını çıkarabildiğinizden emin olmak için mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

