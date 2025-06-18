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Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı
Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı
Sputnik Türkiye
Kayseri ve Sivas'ta yaşanan can kayıplarının ardından bugün de Çorum'da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.Sivas ve Kayseri'de kene ölümleriYaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.Kayseri'de üç günde iki ölüm yaşanmıştı.Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Tomarza ilçesine pikniğe giden üç çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Kentte dün ise Ulviye Torun yaşamını yitirmişti.Dün de Sivas'ta 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/sivasta-keneden-bir-kisi-daha-oldu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-8-oldu-1097078692.html
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kene, sivas, çorum

Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı

15:38 18.06.2025 (güncellendi: 15:39 18.06.2025)
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA
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Kayseri ve Sivas'ta yaşanan can kayıplarının ardından bugün de Çorum'da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Sivas ve Kayseri'de kene ölümleri

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.
Kayseri'de üç günde iki ölüm yaşanmıştı.
Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Tomarza ilçesine pikniğe giden üç çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kentte dün ise Ulviye Torun yaşamını yitirmişti.
Dün de Sivas'ta 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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Sivas'ta keneden bir kişi daha öldü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
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