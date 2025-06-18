https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/kayseri-ve-sivasta-sayi-artiyordu-kene-bir-can-daha-aldi-1097120851.html

Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı

Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı

Sputnik Türkiye

Kayseri ve Sivas'ta yaşanan can kayıplarının ardından bugün de Çorum'da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T15:38+0300

2025-06-18T15:38+0300

2025-06-18T15:39+0300

sağlik

kene

sivas

çorum

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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.Sivas ve Kayseri'de kene ölümleriYaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.Kayseri'de üç günde iki ölüm yaşanmıştı.Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Tomarza ilçesine pikniğe giden üç çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Kentte dün ise Ulviye Torun yaşamını yitirmişti.Dün de Sivas'ta 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/sivasta-keneden-bir-kisi-daha-oldu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-8-oldu-1097078692.html

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