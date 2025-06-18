https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/kayseri-ve-sivasta-sayi-artiyordu-kene-bir-can-daha-aldi-1097120851.html
Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı
Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı
Sputnik Türkiye
Kayseri ve Sivas'ta yaşanan can kayıplarının ardından bugün de Çorum'da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T15:38+0300
2025-06-18T15:38+0300
2025-06-18T15:39+0300
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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.Sivas ve Kayseri'de kene ölümleriYaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.Kayseri'de üç günde iki ölüm yaşanmıştı.Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Tomarza ilçesine pikniğe giden üç çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Kentte dün ise Ulviye Torun yaşamını yitirmişti.Dün de Sivas'ta 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/sivasta-keneden-bir-kisi-daha-oldu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-8-oldu-1097078692.html
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kene, sivas, çorum
Kayseri ve Sivas'ta sayı artıyor: Keneden bir can kaybı da Çorum'da yaşandı
15:38 18.06.2025 (güncellendi: 15:39 18.06.2025)
Kayseri ve Sivas'ta yaşanan can kayıplarının ardından bugün de Çorum'da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Sivas ve Kayseri'de kene ölümleri
Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.
Kayseri'de üç günde iki ölüm yaşanmıştı.
Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Tomarza ilçesine pikniğe giden üç çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kentte dün ise Ulviye Torun yaşamını yitirmişti.
Dün de Sivas'ta 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.