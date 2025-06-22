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Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Tokat'ın Almus ilçesinde, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetti. Beş çocuk... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
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Tokat’ta kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci’ye 9 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altındayken hayatını kaybetti.
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Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

14:11 22.06.2025
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA
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Tokat'ın Almus ilçesinde, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetti. Beş çocuk annesi 38 yaşındaki Ekinci, önce Almus Devlet Hastanesine ardından durumunun ağırlaşmasıyla TOGÜ Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat’ta kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.
Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci’ye 9 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumunun kötüleşmesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altındayken hayatını kaybetti.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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