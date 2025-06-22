https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/kene-yine-can-aldi-tokatta-38-yasindaki-5-cocuk-annesi-kadin-hayatini-kaybetti-1097227354.html

Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Almus ilçesinde, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetti. Beş çocuk... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T14:11+0300

2025-06-22T14:11+0300

2025-06-22T14:11+0300

türki̇ye

türkiye

tokat

haberler

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

hastalık

bulaşıcı hastalık

salgın hastalık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/1a/1044586170_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_1d5148c399307d70517f6dff77c87896.jpg

Tokat’ta kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci’ye 9 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altındayken hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/turkiyeye-yerlesti-ter-kokusuna-geliyor-nasil-korunmali-1097224227.html

türki̇ye

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tokat, haberler, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık