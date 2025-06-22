https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/kene-yine-can-aldi-tokatta-38-yasindaki-5-cocuk-annesi-kadin-hayatini-kaybetti-1097227354.html
Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Almus ilçesinde, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetti. Beş çocuk... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T14:11+0300
2025-06-22T14:11+0300
2025-06-22T14:11+0300
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Tokat’ta kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci’ye 9 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altındayken hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/turkiyeye-yerlesti-ter-kokusuna-geliyor-nasil-korunmali-1097224227.html
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türkiye, tokat, haberler, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık
türkiye, tokat, haberler, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık
Kene yine can aldı: Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Tokat'ın Almus ilçesinde, kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ayşe Ekinci hayatını kaybetti. Beş çocuk annesi 38 yaşındaki Ekinci, önce Almus Devlet Hastanesine ardından durumunun ağırlaşmasıyla TOGÜ Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat’ta kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.
Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci’ye 9 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumunun kötüleşmesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altındayken hayatını kaybetti.