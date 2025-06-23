https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/netanyahu-israil-hedeflerine-ulasana-kadar-iranda-operasyona-devam-edecek-1097234197.html
Netanyahu: İsrail hedeflerine ulaşana kadar İran'da operasyona devam edecek
Netanyahu: İsrail hedeflerine ulaşana kadar İran'da operasyona devam edecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in İran operasyonunun hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu ve hedeflerine ulaşana dek operasyonun süreceğini söyledi. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T01:47+0300
2025-06-23T01:47+0300
2025-06-23T01:47+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’daki askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduğunu ve hedeflere ulaşıldığında savaşın sona ereceğini açıkladı.Düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, “Bu operasyona, varlığımıza yönelik iki somut tehdidi nükleer tehdit ve balistik füze tehdidini önlemek için başladık. Bu hedeflere adım adım ilerliyoruz ve çok yakınız. Hedeflerimize ulaştığımızda, gereğinden fazla savaşmayacağız ama erken de durmayacağız. Hedefler gerçekleştirildiğinde operasyon sona erecek ve savaş duracaktır.” dedi. İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail’in İran ile uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/nebenzya-abd-irana-yonelik-saldirilariyla-pandoranin-kutusunu-acti-1097233523.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu
Netanyahu: İsrail hedeflerine ulaşana kadar İran'da operasyona devam edecek
İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in İran operasyonunun hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu ve hedeflerine ulaşana dek operasyonun süreceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’daki askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduğunu ve hedeflere ulaşıldığında savaşın sona ereceğini açıkladı.
Düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, “Bu operasyona, varlığımıza yönelik iki somut tehdidi nükleer tehdit ve balistik füze tehdidini önlemek için başladık. Bu hedeflere adım adım ilerliyoruz ve çok yakınız. Hedeflerimize ulaştığımızda, gereğinden fazla savaşmayacağız ama erken de durmayacağız. Hedefler gerçekleştirildiğinde operasyon sona erecek ve savaş duracaktır.” dedi.
İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail’in İran ile uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenmesine izin vermeyeceğini vurguladı.