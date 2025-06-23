https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/netanyahu-israil-hedeflerine-ulasana-kadar-iranda-operasyona-devam-edecek-1097234197.html

Netanyahu: İsrail hedeflerine ulaşana kadar İran'da operasyona devam edecek

Netanyahu: İsrail hedeflerine ulaşana kadar İran'da operasyona devam edecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in İran operasyonunun hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu ve hedeflerine ulaşana dek operasyonun süreceğini söyledi. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T01:47+0300

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2025-06-23T01:47+0300

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ortadoğu

i̇srail

i̇ran

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’daki askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduğunu ve hedeflere ulaşıldığında savaşın sona ereceğini açıkladı.Düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, “Bu operasyona, varlığımıza yönelik iki somut tehdidi nükleer tehdit ve balistik füze tehdidini önlemek için başladık. Bu hedeflere adım adım ilerliyoruz ve çok yakınız. Hedeflerimize ulaştığımızda, gereğinden fazla savaşmayacağız ama erken de durmayacağız. Hedefler gerçekleştirildiğinde operasyon sona erecek ve savaş duracaktır.” dedi. İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail’in İran ile uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/nebenzya-abd-irana-yonelik-saldirilariyla-pandoranin-kutusunu-acti-1097233523.html

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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu