https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/nebenzya-abd-irana-yonelik-saldirilariyla-pandoranin-kutusunu-acti-1097233523.html

Nebenzya: ABD İran'a yönelik saldırılarıyla Pandora'nın kutusunu açtı

Nebenzya: ABD İran'a yönelik saldırılarıyla Pandora'nın kutusunu açtı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla 'Pandora'nın kutusunu açtığı' yorumunda bulundu. 22.06.2025, Sputnik Türkiye

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD Hava Kuvvetleri’nin İran’ın nükleer altyapısına düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD’nin "Pandora’nın kutusunu açtığını" ve bunun sonuçlarının öngörülemez olduğunu belirtti. Nebenzya, “ABD attığı adımlarla Pandora’nın kutusunu açtı ve bunun nelere yol açacağını kimse bilemez.” dedi. Rus diplomat, Washington’un Moskova’nın arabuluculuk teklifine rağmen sorunun diplomatik yollarla çözülmesinden bilinçli bir şekilde vazgeçtiğini vurguladı. 'Amerikan meslektaşlarımıza defalarca arabuluculuk teklif ettik'Nebenzya, “İran’ın nükleer programı etrafındaki anlaşmazlıkların barışçıl ve karşılıklı kabul edilebilir şekilde çözülmesi için Amerikan meslektaşlarımıza defalarca arabuluculuk teklif ettik. Ancak bugün Amerikan tarafının diplomasiye ihtiyacı olmadığını görüyoruz. Bu durumun sorumluluğu tamamen Amerikan yönetimine aittir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/zaharova-iran-kendi-nukleer-enerji-gelistirme-stratejisini-belirlemeli-1097233269.html

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vasiliy nebenzya, i̇ran, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya