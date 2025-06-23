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Lavrov: ABD’nin egemen bir devlet topraklarına saldırısı çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ediyor
Lavrov: ABD’nin egemen bir devlet topraklarına saldırısı çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dahil olan ABD'nin yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ettiğini belirtti. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T02:34+0300
2025-06-23T02:35+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile 22 Haziran’da Macar tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını ele aldı. Lavrov, ABD’nin egemen bir devlet topraklarına yönelik füze ve bombalı saldırısının çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ettiğini, bunun en öngörülemez sonuçlara yol açabileceğini ve nükleer yayılmanın önlenmesi rejimine, bölgesel ve küresel güvenliğe zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, iki bakan ikili Rusya-Macaristan ilişkilerinin bazı yönlerini de görüştü. ABD 22 Haziran gecesi İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini vurmuştu. Washington, saldırının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi şekilde zayıflatmak için tasarlandığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın “bu savaşı sona erdirmeyi” kabul etmesi gerektiğini; aksi takdirde çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran’ın saldırıları barbarca ve canice olarak nitelendirmesine rağmen, ABD’nin İslam Cumhuriyeti ile savaş halinde olmadığını ifade etmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise “Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı, ancak şu anda durum böyle değil” diyerek diplomasiyi ihanet eden tarafın ABD olduğunu savunmuş ve ülkesinin güvenliği ile çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurgulamıştı.İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer sanayi geliştirme çalışmalarının durdurulmayacağını açıklarken, ABD’nin saldırısı uluslararası alanda olumsuz tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barış ile güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti.Rusya ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku, BM Antlaşması’nı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulamış; Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) olaylara dürüst ve adil bir tepki beklediğini açıklamıştı. Ayrıca Küba ve Çin de ABD operasyonunu sert bir şekilde kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-iran-ve-israil-arasindaki-muzakere-masasina-fuzeler-1097233564.html
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sergey lavrov, donald trump, abd, i̇ran, rusya
sergey lavrov, donald trump, abd, i̇ran, rusya

Lavrov: ABD’nin egemen bir devlet topraklarına saldırısı çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ediyor

02:34 23.06.2025 (güncellendi: 02:35 23.06.2025)
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dahil olan ABD'nin yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile 22 Haziran’da Macar tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını ele aldı.
Lavrov, ABD’nin egemen bir devlet topraklarına yönelik füze ve bombalı saldırısının çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ettiğini, bunun en öngörülemez sonuçlara yol açabileceğini ve nükleer yayılmanın önlenmesi rejimine, bölgesel ve küresel güvenliğe zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, iki bakan ikili Rusya-Macaristan ilişkilerinin bazı yönlerini de görüştü.
ABD 22 Haziran gecesi İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini vurmuştu. Washington, saldırının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi şekilde zayıflatmak için tasarlandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın “bu savaşı sona erdirmeyi” kabul etmesi gerektiğini; aksi takdirde çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran’ın saldırıları barbarca ve canice olarak nitelendirmesine rağmen, ABD’nin İslam Cumhuriyeti ile savaş halinde olmadığını ifade etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise “Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı, ancak şu anda durum böyle değil” diyerek diplomasiyi ihanet eden tarafın ABD olduğunu savunmuş ve ülkesinin güvenliği ile çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurgulamıştı.
İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer sanayi geliştirme çalışmalarının durdurulmayacağını açıklarken, ABD’nin saldırısı uluslararası alanda olumsuz tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barış ile güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti.
Rusya ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku, BM Antlaşması’nı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulamış; Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) olaylara dürüst ve adil bir tepki beklediğini açıklamıştı. Ayrıca Küba ve Çin de ABD operasyonunu sert bir şekilde kınamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: İran ve İsrail arasındaki müzakere masasına füzeler düştü
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