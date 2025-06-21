https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/yks-2025-maratonu-basliyor-25-milyon-genc-universite-hayaline-kosuyor-1097212400.html
YKS 2025 maratonu başlıyor: 2.5 milyon genç üniversite hayaline koşuyor
YKS 2025 maratonu başlıyor: 2.5 milyon genç üniversite hayaline koşuyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük sınav maratonlarından YKS 2025, bugün itibariyle başlıyor. Üniversite kapılarını aralamak isteyen 2 milyon 500 binden fazla genç, iki gün... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T10:03+0300
2025-06-21T10:03+0300
2025-06-21T10:03+0300
türkiye
türki̇ye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
pazar
fransızca
i̇ngilizce
ösym
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Gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 dönemi bugün başlıyor. ÖSYM verilerine göre, bu yıl toplam 2 milyon 500 binden fazla aday sınav maratonuna katılacak.YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. Yarın ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sabah, Yabancı Dil Testi (YDT) öğleden sonra uygulanacak.TYT sınav detaylarıBugün gerçekleşecek TYT'de adaylar toplamda 120 soruyla karşılaşacak. Sınav içeriği şu şekilde dağılmış:Türkçe Testi: 40 soruSosyal Bilimler Testi: 20 soru (Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü 5)Temel Matematik: 40 soruFen Bilimleri: 20 soru (Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6)AYT ve YDT programıPazar günü yapılacak AYT sınavı saat 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. AYT'de adaylar alan odaklı sorularla karşılaşacak:Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1: 40 soruSosyal Bilimler 2: 40 soruMatematik: 40 soruFen Bilimleri: 40 soruYDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yöneltilecek.Sınav günü uyarılarıÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmalı. Sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumları için ise 15.30'dan sonra binalara giriş kabul edilmeyecek.Adayların yanlarında mutlaka sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik bulundurması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesi "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabiliyor.Sonuçlar ne zaman açıklanacak?YKS 2025 sonuçları, ÖSYM takvimi uyarınca 28 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte adaylar, üniversite tercih işlemlerine başlayabilecek.Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak. Bu yılki YKS'de de yüksek rekabet bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candan-hayatini-kaybetti-kalbi-ikinci-kez-durdu-kurtarilamadi-1097211389.html
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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), pazar, fransızca, i̇ngilizce, ösym
türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), pazar, fransızca, i̇ngilizce, ösym
YKS 2025 maratonu başlıyor: 2.5 milyon genç üniversite hayaline koşuyor
Türkiye'nin en büyük sınav maratonlarından YKS 2025, bugün itibariyle başlıyor. Üniversite kapılarını aralamak isteyen 2 milyon 500 binden fazla genç, iki gün sürecek sınavda ter dökecek. İlk oturum TYT bugün saat 10.15'te, ikinci gün ise AYT ve YDT sınavları yapılacak.
Gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 dönemi bugün başlıyor. ÖSYM verilerine göre, bu yıl toplam 2 milyon 500 binden fazla aday sınav maratonuna katılacak.
YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. Yarın ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sabah, Yabancı Dil Testi (YDT) öğleden sonra uygulanacak.
Bugün gerçekleşecek TYT'de adaylar toplamda 120 soruyla karşılaşacak. Sınav içeriği şu şekilde dağılmış:
Türkçe Testi: 40 soru
Sosyal Bilimler Testi: 20 soru (Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü 5)
Temel Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 20 soru (Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6)
Pazar günü yapılacak AYT sınavı saat 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. AYT'de adaylar alan odaklı sorularla karşılaşacak:
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1: 40 soru
Sosyal Bilimler 2: 40 soru
Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 40 soru
YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yöneltilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmalı. Sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumları için ise 15.30'dan sonra binalara giriş kabul edilmeyecek.
Adayların yanlarında mutlaka sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik bulundurması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesi "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabiliyor.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YKS 2025 sonuçları, ÖSYM takvimi uyarınca 28 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte adaylar, üniversite tercih işlemlerine başlayabilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak. Bu yılki YKS'de de yüksek rekabet bekleniyor.