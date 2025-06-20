https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/incirlik-hava-ussunde-balistik-fuze-alarmi-verildi-1097209963.html

İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi

İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi

Sputnik Türkiye

ABD medyasının aktardığına göre, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerikalı askerlerin telefonlarına balistik füze alarmı gönderildi. Yetkililer... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T23:12+0300

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türki̇ye

i̇ncirlik hava üssü

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yabancı asker

füze

nükleer füze

balistik füze programı

füze saldırısı

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İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin telefonuna yanlışlıkla balistik füze alarmı gönderildi.ABD'li bir yetkili, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı. ABD medyasına yansıyan haberin ardından, Adana'da konuşlu bulunan İncirlik Üssü'nde incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki pek çok askeri alanda alarm seviyesi artırılmıştı.

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