https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/incirlik-hava-ussunde-balistik-fuze-alarmi-verildi-1097209963.html
İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi
İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi
Sputnik Türkiye
ABD medyasının aktardığına göre, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerikalı askerlerin telefonlarına balistik füze alarmı gönderildi. Yetkililer... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T23:12+0300
2025-06-20T23:12+0300
2025-06-20T23:12+0300
türki̇ye
i̇ncirlik hava üssü
abd
asker
paralı asker
yabancı asker
füze
nükleer füze
balistik füze programı
füze saldırısı
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İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin telefonuna yanlışlıkla balistik füze alarmı gönderildi.ABD'li bir yetkili, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı. ABD medyasına yansıyan haberin ardından, Adana'da konuşlu bulunan İncirlik Üssü'nde incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki pek çok askeri alanda alarm seviyesi artırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ana-jet-us-komutanligina-donusturulen-incirlik-ussu-goruntulendi-1082910707.html
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i̇ncirlik hava üssü, abd, asker, paralı asker, yabancı asker, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, füze denemesi, füze saldırısı, alarm, kırmızı alarm
i̇ncirlik hava üssü, abd, asker, paralı asker, yabancı asker, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, füze denemesi, füze saldırısı, alarm, kırmızı alarm
İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi
ABD medyasının aktardığına göre, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerikalı askerlerin telefonlarına balistik füze alarmı gönderildi. Yetkililer, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı.
İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin telefonuna yanlışlıkla balistik füze alarmı gönderildi.
ABD'li bir yetkili, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı. ABD medyasına yansıyan haberin ardından, Adana'da konuşlu bulunan İncirlik Üssü'nde incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki pek çok askeri alanda alarm seviyesi artırılmıştı.