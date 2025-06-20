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İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi
İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi
Sputnik Türkiye
ABD medyasının aktardığına göre, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerikalı askerlerin telefonlarına balistik füze alarmı gönderildi. Yetkililer... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T23:12+0300
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i̇ncirlik hava üssü
abd
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nükleer füze
balistik füze programı
füze saldırısı
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İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin telefonuna yanlışlıkla balistik füze alarmı gönderildi.ABD'li bir yetkili, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı. ABD medyasına yansıyan haberin ardından, Adana'da konuşlu bulunan İncirlik Üssü'nde incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki pek çok askeri alanda alarm seviyesi artırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ana-jet-us-komutanligina-donusturulen-incirlik-ussu-goruntulendi-1082910707.html
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i̇ncirlik hava üssü, abd, asker, paralı asker, yabancı asker, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, füze denemesi, füze saldırısı, alarm, kırmızı alarm
i̇ncirlik hava üssü, abd, asker, paralı asker, yabancı asker, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, füze denemesi, füze saldırısı, alarm, kırmızı alarm

İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi

23:12 20.06.2025
© AA / Eren BozkurtABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi.
ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA / Eren Bozkurt
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ABD medyasının aktardığına göre, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerikalı askerlerin telefonlarına balistik füze alarmı gönderildi. Yetkililer, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı.
İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin telefonuna yanlışlıkla balistik füze alarmı gönderildi.
ABD'li bir yetkili, alarmın yanlışlıkla tetiklendiğini ve herhangi bir füze tehdidi bulunmadığını açıkladı. ABD medyasına yansıyan haberin ardından, Adana'da konuşlu bulunan İncirlik Üssü'nde incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki pek çok askeri alanda alarm seviyesi artırılmıştı.
incirlik üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
TÜRKİYE
Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi
18 Nisan 2024, 16:26
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