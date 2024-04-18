https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ana-jet-us-komutanligina-donusturulen-incirlik-ussu-goruntulendi-1082910707.html

Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi

Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi

Sputnik Türkiye

Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T16:26+0300

2024-04-18T16:26+0300

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Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.Değişikli Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle duyurdu:İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/incirlik-ussunun-ismin-degismesi-ne-anlama-geliyor--1082902781.html

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