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Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi
Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi
Sputnik Türkiye
Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.Değişikli Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle duyurdu:İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.
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incirlik üssü, incirlik hava üssü, adana, video
incirlik üssü, incirlik hava üssü, adana, video

Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi

16:26 18.04.2024 (güncellendi: 16:42 18.04.2024)
© İHA
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Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.
Değişikli Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle duyurdu:

"Değerli Basın Mensupları,

İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir

İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.
İncirlik Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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