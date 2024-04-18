https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ana-jet-us-komutanligina-donusturulen-incirlik-ussu-goruntulendi-1082910707.html
Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi
Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi
Sputnik Türkiye
Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:26+0300
2024-04-18T16:26+0300
2024-04-18T16:42+0300
türkiye
incirlik üssü
incirlik hava üssü
adana
video
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910551_0:78:999:640_1920x0_80_0_0_8d22472baf5c6d40c4bcb4191989c88a.jpg
Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.Değişikli Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle duyurdu:İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/incirlik-ussunun-ismin-degismesi-ne-anlama-geliyor--1082902781.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910551_22:0:977:716_1920x0_80_0_0_92e7a7b8f3dd7d530e2e8420b69ac22c.jpg
incirlik üssü
Sputnik Türkiye
incirlik üssü
2024-04-18T16:26+0300
true
PT0M50S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
incirlik üssü, incirlik hava üssü, adana, video
incirlik üssü, incirlik hava üssü, adana, video
Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik Üssü görüntülendi
16:26 18.04.2024 (güncellendi: 16:42 18.04.2024)
Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.
Değişikli Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle duyurdu:
"Değerli Basın Mensupları,
İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir
İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.