https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/bilim-insanlari-acikladi-okyanuslar-daha-yesil-denizler-daha-mavi-oluyor-1097170877.html

Bilim insanları açıkladı: Okyanuslar daha yeşil, denizler daha mavi oluyor

Bilim insanları açıkladı: Okyanuslar daha yeşil, denizler daha mavi oluyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, iklim değişikliğinin okyanus ekosistemlerinde yarattığı dramatik değişimi ortaya çıkardı. Son 20 yılda kutuplarda yeşil tonlar artarken... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T21:40+0300

2025-06-19T21:40+0300

2025-06-19T21:40+0300

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Bilim dergisinde yayınlanan yeni araştırma, iklim değişikliğinin okyanus renklerini değiştirdiğini ortaya koydu.2003-2022 yılları arasındaki incelenen uydu görüntülerinde okyanus yüzeyinde önemli renk değişimleri gözlendi. Haipeng Zhao ve ekibinin yaptığı çalışmaya göre, kutuplara yakın bölgelerde okyanus renkleri giderek 'yeşerirken', subtropikal kuşaklarda 'mavileşme' eğiliminin dikkat çektiği ifade edildi.Okyanus yüzeyindeki klorofil-a (Chl) miktarlarının incelendiği araştırmanın sonuçlarında kutup bölgelerinde plankton yoğunluğunun arttığı, buna karşılık Kuzey Yarımküre’nin subtropikal bölgelerinde (Akdeniz, Karadeniz vb.) ise azaldığı ortaya çıktı. Bu değişim, bilim insanları tarafından “yeşiller daha yeşil, maviler daha mavi oluyor” şeklinde tanımlandı.Uzmanlar, bu değişimin yalnızca okyanus renkleriyle sınırlı kalmadığını, plankton dağılımındaki kaymanın deniz ekosisteminde domino etkisi yaratarak besin zincirini ve dolayısıyla balıkçılığı önemli ölçüde etkileyebileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bilim-insanlari-duyurdu-mayis-2025-tarihin-en-sicak-ikinci-mayis-ayi-oldu-1096956628.html

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