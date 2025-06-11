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Bilim insanları duyurdu: Mayıs 2025, tarihin en sıcak ikinci Mayıs ayı oldu
Bilim insanları duyurdu: Mayıs 2025, tarihin en sıcak ikinci Mayıs ayı oldu
Sputnik Türkiye
Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana dünya genelinde en sıcak ikinci Mayıs... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T20:31+0300
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Mayıs 2025, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 1.4 derece artmasıyla tarihin en sıcak ikinci mayısı oldu.Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, mevcut ısınma eğilimiyle Paris İklim Anlaşması'nın 1.5°C hedefinin yakında aşılabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Grönland ve İzlanda'da insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların normalden yaklaşık 3°C daha yüksek seyrettiği belirtildi. Bilim insanları, küresel ısınmanın etkilerini sınırlamak için sera gazı salınımlarının acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.
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hava, sıcak hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği, hava saldırısı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, dünya meteoroloji günü, meteoroloji mühendisleri odası
hava, sıcak hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği, hava saldırısı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, dünya meteoroloji günü, meteoroloji mühendisleri odası

Bilim insanları duyurdu: Mayıs 2025, tarihin en sıcak ikinci Mayıs ayı oldu

20:31 11.06.2025
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA / Karar Essa
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Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana dünya genelinde en sıcak ikinci Mayıs olduğunu duyurdu. Küresel yüzey sıcaklıkları, sanayi öncesi döneme kıyasla ortalama 1.4°C artış gösterdi.
Mayıs 2025, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 1.4 derece artmasıyla tarihin en sıcak ikinci mayısı oldu.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, mevcut ısınma eğilimiyle Paris İklim Anlaşması'nın 1.5°C hedefinin yakında aşılabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Grönland ve İzlanda'da insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların normalden yaklaşık 3°C daha yüksek seyrettiği belirtildi.
Bilim insanları, küresel ısınmanın etkilerini sınırlamak için sera gazı salınımlarının acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
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