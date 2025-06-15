https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/israil-iranin-dini-lideri-hamaneyi-ortadan-kaldirma-olasiligini-reddetmedi-1097045520.html

İsrail, İran'ın dini lideri Hamaney'i ortadan kaldırma olasılığını reddetmedi

İsrail, İran'ın dini lideri Hamaney'i ortadan kaldırma olasılığını reddetmedi

Sputnik Türkiye

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun siyaset yorumcusu Amit Segal, İsrail’in İran’ın dini lideri Hamaney’i fiziksel olarak ortadan kaldırma olasılığını göz ardı... 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T20:33+0300

2025-06-15T20:33+0300

2025-06-15T20:35+0300

ayetullah ali hamaney

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İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili bir ayrıntı gündeme geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun siyaset yorumcusu Amit Segal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in, Hamaney’i fiziksel olarak ortadan kaldırma olasılığını göz ardı etmediğini ifade etti.Segal paylaşımında kendisine konuşan yerel bir siyasi kaynağın, "İsrail, Hamaney’i ortadan kaldırma ihtimalini dışlamıyor, ancak böyle bir adım pek çok faktöre bağlı olacak" dediğini aktardı.

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ayetullah ali hamaney