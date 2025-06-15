https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/israil-iranin-dini-lideri-hamaneyi-ortadan-kaldirma-olasiligini-reddetmedi-1097045520.html
İsrail, İran'ın dini lideri Hamaney'i ortadan kaldırma olasılığını reddetmedi
İsrail, İran'ın dini lideri Hamaney'i ortadan kaldırma olasılığını reddetmedi
Sputnik Türkiye
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun siyaset yorumcusu Amit Segal, İsrail’in İran’ın dini lideri Hamaney’i fiziksel olarak ortadan kaldırma olasılığını göz ardı... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T20:33+0300
2025-06-15T20:33+0300
2025-06-15T20:35+0300
ayetullah ali hamaney
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İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili bir ayrıntı gündeme geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun siyaset yorumcusu Amit Segal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in, Hamaney’i fiziksel olarak ortadan kaldırma olasılığını göz ardı etmediğini ifade etti.Segal paylaşımında kendisine konuşan yerel bir siyasi kaynağın, "İsrail, Hamaney’i ortadan kaldırma ihtimalini dışlamıyor, ancak böyle bir adım pek çok faktöre bağlı olacak" dediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/trump-putinin-israil-iran-catismasinin-cozumunde-arabuluculuk-etmesine-acigim-1097044794.html
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ayetullah ali hamaney
İsrail, İran'ın dini lideri Hamaney'i ortadan kaldırma olasılığını reddetmedi
20:33 15.06.2025 (güncellendi: 20:35 15.06.2025)
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun siyaset yorumcusu Amit Segal, İsrail’in İran’ın dini lideri Hamaney’i fiziksel olarak ortadan kaldırma olasılığını göz ardı etmediğini belirtti.
İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili bir ayrıntı gündeme geldi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun siyaset yorumcusu Amit Segal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in, Hamaney’i fiziksel olarak ortadan kaldırma olasılığını göz ardı etmediğini ifade etti.
Segal paylaşımında kendisine konuşan yerel bir siyasi kaynağın, "İsrail, Hamaney’i ortadan kaldırma ihtimalini dışlamıyor, ancak böyle bir adım pek çok faktöre bağlı olacak" dediğini aktardı.