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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dmitriyev-rusya-israil-ile-iran-arasinda-arabulucu-olabilir--1097047578.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, İsrail ile İran arasında arabulucu olabilir
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, İsrail ile İran arasında arabulucu olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Dmitriyev, Rusya'nın İsrail ile İran arasında arabulucu olabileceğini belirtti. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T01:05+0300
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vladimir putin
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kirill dmitriyev
i̇srail
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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı ülkelerle yatırım ve ekonomik iş birliği konusundaki özel temsilcisi Kirill Dmitriyev bir değerlendirmede bulundu. Dmitriyev Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki krizin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti. Trump, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail-İran çatışmasında arabulucu olarak devreye girmesine “açık” olduğunu ifade etmişti.Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Trump, ABC’ye verdiği röportajda, Putin’in İran-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmasına açık olduğunu söyledi. Rusya, İran-İsrail anlaşmazlığının çözümünde kilit bir arabulucu rolü oynayabilir” ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi 'Yükselen Aslan' adlı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/trump-putinin-israil-iran-catismasinin-cozumunde-arabuluculuk-etmesine-acigim-1097044794.html
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vladimir putin, kirill dmitriyev, i̇srail, i̇ran, ayetullah ali hamaney
vladimir putin, kirill dmitriyev, i̇srail, i̇ran, ayetullah ali hamaney

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, İsrail ile İran arasında arabulucu olabilir

01:05 16.06.2025 (güncellendi: 01:15 16.06.2025)
© Sputnik / Михаил КлиментьевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Dmitriyev, Rusya'nın İsrail ile İran arasında arabulucu olabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı ülkelerle yatırım ve ekonomik iş birliği konusundaki özel temsilcisi Kirill Dmitriyev bir değerlendirmede bulundu.
Dmitriyev Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki krizin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti. Trump, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail-İran çatışmasında arabulucu olarak devreye girmesine “açık” olduğunu ifade etmişti.
Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Trump, ABC’ye verdiği röportajda, Putin’in İran-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmasına açık olduğunu söyledi. Rusya, İran-İsrail anlaşmazlığının çözümünde kilit bir arabulucu rolü oynayabilir” ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi 'Yükselen Aslan' adlı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.
Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
DÜNYA
Trump: Putin'in İsrail-İran çatışmasının çözümünde arabuluculuk etmesine açığım
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