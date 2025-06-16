https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dmitriyev-rusya-israil-ile-iran-arasinda-arabulucu-olabilir--1097047578.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, İsrail ile İran arasında arabulucu olabilir

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, İsrail ile İran arasında arabulucu olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Dmitriyev, Rusya'nın İsrail ile İran arasında arabulucu olabileceğini belirtti. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T01:05+0300

2025-06-16T01:05+0300

2025-06-16T01:15+0300

vladimir putin

dünya

kirill dmitriyev

i̇srail

i̇ran

ayetullah ali hamaney

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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı ülkelerle yatırım ve ekonomik iş birliği konusundaki özel temsilcisi Kirill Dmitriyev bir değerlendirmede bulundu. Dmitriyev Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki krizin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti. Trump, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail-İran çatışmasında arabulucu olarak devreye girmesine “açık” olduğunu ifade etmişti.Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Trump, ABC’ye verdiği röportajda, Putin’in İran-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmasına açık olduğunu söyledi. Rusya, İran-İsrail anlaşmazlığının çözümünde kilit bir arabulucu rolü oynayabilir” ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi 'Yükselen Aslan' adlı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/trump-putinin-israil-iran-catismasinin-cozumunde-arabuluculuk-etmesine-acigim-1097044794.html

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vladimir putin, kirill dmitriyev, i̇srail, i̇ran, ayetullah ali hamaney