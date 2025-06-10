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TÜİK açıkladı: Mayısta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
TÜİK açıkladı: Mayısta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mevduat faizi (brüt) mayıs ayında TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,8 ile en yüksek reel getiriyi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T11:42+0300
2025-06-10T11:42+0300
ekonomi̇
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025’e ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. TÜFE baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,8 ile mevduat faizi (brüt) oldu. Aynı ayda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 0,86 olarak gerçekleşti.Altın ve DİBS yatırımcısını sevindirdiYİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 0,8, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 0,62 ile pozitif reel getiri sağladı. Ancak avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,7 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.TÜFE bazında bakıldığında, külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 getiri sunarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,53 reel kayıp yaşattı.3 ve 6 aylık periyotta en çok kazandıran yine altınÜç aylık değerlendirmede, külçe altın, TÜFE’ye göre yüzde 13 ve Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 12,83 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100, her iki enflasyon ölçütüne göre de yaklaşık yüzde 10,6–10,7 seviyesinde kayıp yaşattı.Altının üstünlüğü altı aylık verilerde de sürdü. Bu dönemde Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,84, TÜFE’ye göre ise yüzde 16,85 ile en çok getiri yine külçe altından geldi.Öte yandan, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,13’lük zarar yazdı.Yıllık bazda da kazanç şampiyonu: Külçe altın12 aylık değerlendirmenin lideri yine külçe altın oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranında reel kazanç sağlayarak tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.Yıllık bazda mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,38, TÜFE’ye göre ise yüzde 5,83 pozitif getiri sağladı.Diğer yandan BIST 100, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,85’lik kayıpla yatırımcısına en fazla zarar ettiren araç oldu.
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), di̇bs, tüi̇k, altın, külçe altın

TÜİK açıkladı: Mayısta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

11:42 10.06.2025
© AADolar ve altın
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mevduat faizi (brüt) mayıs ayında TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,8 ile en yüksek reel getiriyi sağladı. Yıllık bazda ise külçe altın, yüzde 24,87’lik reel getiri ile kazandıran yatırım aracı oldu. BIST 100 ise her dönemde yatırımcısını zarara uğrattı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025’e ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. TÜFE baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,8 ile mevduat faizi (brüt) oldu. Aynı ayda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 0,86 olarak gerçekleşti.

Altın ve DİBS yatırımcısını sevindirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 0,8, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 0,62 ile pozitif reel getiri sağladı. Ancak avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,7 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

TÜFE bazında bakıldığında, külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 getiri sunarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,53 reel kayıp yaşattı.

3 ve 6 aylık periyotta en çok kazandıran yine altın

Üç aylık değerlendirmede, külçe altın, TÜFE’ye göre yüzde 13 ve Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 12,83 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100, her iki enflasyon ölçütüne göre de yaklaşık yüzde 10,6–10,7 seviyesinde kayıp yaşattı.
Altının üstünlüğü altı aylık verilerde de sürdü. Bu dönemde Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,84, TÜFE’ye göre ise yüzde 16,85 ile en çok getiri yine külçe altından geldi.
Öte yandan, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,13’lük zarar yazdı.

Yıllık bazda da kazanç şampiyonu: Külçe altın

12 aylık değerlendirmenin lideri yine külçe altın oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranında reel kazanç sağlayarak tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.
Yıllık bazda mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,38, TÜFE’ye göre ise yüzde 5,83 pozitif getiri sağladı.

Diğer yandan BIST 100, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,85’lik kayıpla yatırımcısına en fazla zarar ettiren araç oldu.
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