https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/bayram-oncesinde-ikinci-el-piyasasi-hareketlendi-fiyatlar-neden-artti-en-cok-talep-hangi-araca-1096713831.html

Bayram öncesinde ikinci el piyasası hareketlendi: Fiyatlar neden arttı, en çok talep hangi araca?

Bayram öncesinde ikinci el piyasası hareketlendi: Fiyatlar neden arttı, en çok talep hangi araca?

Sputnik Türkiye

İkinci el otomobil piyasası bayram öncesinde hareketlendi. En çok talebin hibrit araçlara olduğunu vurgulayan piyasa uzmanları ikinci el otomobil... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T12:01+0300

2025-06-02T12:01+0300

2025-06-02T12:01+0300

ekonomi̇

ikinci el otomobil

otomobil

araç

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İkinci el araç piyasasında bayram hareketliliği başladı.'Mayıs ayında yüzde 7 arttı'VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasında bayram öncesinde hareketlilik yaşandığını belirterek, "Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2-3 hafta önce başlayan hareketlilik, özellikle alım-satım işlemlerinde ciddi bir yoğunluk yarattı. Mayıs ayı başlangıcında önceki haftalara göre yüzde 7 civarı bir artış gözlemledik." dedi.En çok talep hangi araca?Özellikle C segmenti ve hibrit araçlara olan ilginin yükseldiği söz konusu dönemde, fiyatlarda da nominal düzeyde artışlar gözlendi. Artışlar reel bazda değerlendirildiğinde, döviz kuru ve enflasyon karşısında sınırlı kaldı.'Satış hızı açısından hibrit araçlar dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor'Segmentler bazında C sınıfı araçların satışta liderliğini koruduğunu belirten Gözelekli, şöyle devam etti:Nisanda bir önceki aya göre yüzde 16'lık yükselişin bu artışta belirleyici olduğunu kaydeden Gözelekli, nisanda görülen güçlü ivmenin yıllık bazdaki genel artışı destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını söyledi.İkinci el araç fiyatları neden arttı?Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın arkasında, talep yoğunluğu, sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş, ekonomik göstergelerdeki değişim ve mevsimsel etkiler gibi birçok faktörün yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Gözelekli, mevsimsel açıdan değerlendirildiğinde de Kurban Bayramı ve hemen ardından başlayan yaz döneminin, geleneksel olarak araç alımının en yoğun olduğu dönemlerden biri olarak öne çıktığını vurguladı.Okulların kapanması, şehir dışı seyahat planlarının artması ve bireysel mobilite ihtiyacının yükselmesinin, ikinci el araç talebinde belirgin bir artış oluşturduğuna işaret eden Gözelekli, "Özellikle yazlık bölgelerde yaşayan ya da bu bölgelere sık seyahat eden kullanıcılar, toplu taşıma yerine kişisel araçla yolculuk yapmayı tercih ediyor. Bu eğilim, piyasada talep artışını ve dolayısıyla fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor." diye konuştu.

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ikinci el otomobil, otomobil, araç