https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/bursada-kaybolan-cocuk-bulundu-14-yasindaki-burak-kocak-arkadasinin-evinde-gizlice-kalmis-1096909291.html
Bursa'da kaybolan çocuk bulundu: 14 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde gizlice kalmış
Bursa'da kaybolan çocuk bulundu: 14 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde gizlice kalmış
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran sabahı okul servisine binmeyen 14 yaşındaki Burak Koçak, 5 gündür süren yoğun aramanın ardından arkadaşının evinde sağ... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T12:09+0300
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Burak Koçak, Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nden 5 Haziran’da okula gitmek üzere servise binmeyince kayboldu. 5 günlük yoğun arama çalışmasının ardından arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.Arama çalışmalarının ayrıntılarıPsikolojik durumu
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bursa, afad, jandarma arama kurtarma (jak), umke, kayıp, kayıp çocuklar, kayıp ilanı
bursa, afad, jandarma arama kurtarma (jak), umke, kayıp, kayıp çocuklar, kayıp ilanı
Bursa'da kaybolan çocuk bulundu: 14 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde gizlice kalmış
12:09 10.06.2025 (güncellendi: 12:19 10.06.2025)
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran sabahı okul servisine binmeyen 14 yaşındaki Burak Koçak, 5 gündür süren yoğun aramanın ardından arkadaşının evinde sağ bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin desteğiyle gerçekleşen kurtarma operasyonunun ardından, Burak’ın ailesiyle kucaklaştığı anlar kameralara yansıdı.
Burak Koçak, Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nden 5 Haziran’da okula gitmek üzere servise binmeyince kayboldu. 5 günlük yoğun arama çalışmasının ardından arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.
Arama çalışmalarının ayrıntıları
Jandarma, AFAD
, JAK, UMKE, MAG-AME gibi birimlerin koordineli çalıştığı arama operasyonunda dronlar
, iz takip köpekleri ve 94 kişilik ekip görev aldı
İlk başta Altıntaş İlkokulu’ndaki bir barakada Burak’a ait okul çantası bulundu. Bu gelişme, aramayı genişletmek için önemli ipucu sağladı.
Burak’ın kaybolmadan önce yaşadığı saç kesimi tartışmasının (annesi ve amcası tarafından evde saçlarının tamamen kesilmesi) psikolojisini etkilediği düşünülüyor