https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-29-kiloya-kadar-dustu-organ-yetmezligi-belirtileri-basladi-1096904237.html

Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı: 29 kiloya kadar düştü, organ yetmezliği belirtileri başladı

Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı: 29 kiloya kadar düştü, organ yetmezliği belirtileri başladı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor, yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T11:09+0300

2025-06-10T11:09+0300

2025-06-10T11:09+0300

yaşam

nihal candan

bahar candan

anoreksiya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085845223_0:650:1000:1213_1920x0_80_0_0_182a7e70a475001194e4f5b679025b5b.jpg

'Anoreksiya nervoza' teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan yeniden yoğun bakıma alınırken, organ yetmezliği belirtileri gösterdiği ifade edildi. Candan'ın ailesi, fenomen ismin kalbinin iki kez durduğunu söyledi. Cezaevinde hastalandıDolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler cezaevine konulmuştu. Cezaevindeyken hızla kilo kaybeden Nihal Candan'a 'anoreksiyo nervoza' teşhisi konuldu. Tahliye edilen Nihal Candan'ın durumu giderek kötüleşti ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Candan yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 29 kiloya düştü Aileye yakın modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü duyurmuştu. Candan'ı ziyaret eden Pınar Kerimoğlu, "Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken, doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor," demişti. Ablamdan uzak durunBahar Candan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının fotoğraflarını peş peşe paylaşarak "Ablamdan uzak durun" notunu ekledi.Anoreksiya Nervoza nedir?Anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan, hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu ile karakterize olan psikolojik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Fiziksel olarak zayıf ve ince kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen anoreksiya hastalığında kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur ancak buna rağmen oldukça aktiftir.Anoreksiya hastalığının en belirgin semptomu kişinin yemek yemeyi reddetmesidir. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar. Anoreksiya hastalarının normal kiloya dönmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tıbbi tedavi, çok ağır vakalarda uygulanabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/33-kiloya-kadar-dusen-nihal-candan-hastaneye-kaldirildi-kardesi-bahar-candan-ablam-oluyor-diye-1096840306.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nihal candan, bahar candan, anoreksiya