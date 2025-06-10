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Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı: 29 kiloya kadar düştü, organ yetmezliği belirtileri başladı
Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı: 29 kiloya kadar düştü, organ yetmezliği belirtileri başladı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor, yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T11:09+0300
2025-06-10T11:09+0300
yaşam
nihal candan
bahar candan
anoreksiya
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'Anoreksiya nervoza' teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan yeniden yoğun bakıma alınırken, organ yetmezliği belirtileri gösterdiği ifade edildi. Candan'ın ailesi, fenomen ismin kalbinin iki kez durduğunu söyledi. Cezaevinde hastalandıDolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler cezaevine konulmuştu. Cezaevindeyken hızla kilo kaybeden Nihal Candan'a 'anoreksiyo nervoza' teşhisi konuldu. Tahliye edilen Nihal Candan'ın durumu giderek kötüleşti ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Candan yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 29 kiloya düştü Aileye yakın modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü duyurmuştu. Candan'ı ziyaret eden Pınar Kerimoğlu, "Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken, doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor," demişti. Ablamdan uzak durunBahar Candan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının fotoğraflarını peş peşe paylaşarak "Ablamdan uzak durun" notunu ekledi.Anoreksiya Nervoza nedir?Anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan, hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu ile karakterize olan psikolojik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Fiziksel olarak zayıf ve ince kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen anoreksiya hastalığında kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur ancak buna rağmen oldukça aktiftir.Anoreksiya hastalığının en belirgin semptomu kişinin yemek yemeyi reddetmesidir. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar. Anoreksiya hastalarının normal kiloya dönmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tıbbi tedavi, çok ağır vakalarda uygulanabilir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/33-kiloya-kadar-dusen-nihal-candan-hastaneye-kaldirildi-kardesi-bahar-candan-ablam-oluyor-diye-1096840306.html
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nihal candan, bahar candan, anoreksiya
nihal candan, bahar candan, anoreksiya

Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı: 29 kiloya kadar düştü, organ yetmezliği belirtileri başladı

11:09 10.06.2025
© Fotoğraf : InstagramNihal Candan
Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor, yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi.
'Anoreksiya nervoza' teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan yeniden yoğun bakıma alınırken, organ yetmezliği belirtileri gösterdiği ifade edildi. Candan'ın ailesi, fenomen ismin kalbinin iki kez durduğunu söyledi.

Cezaevinde hastalandı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler cezaevine konulmuştu. Cezaevindeyken hızla kilo kaybeden Nihal Candan'a 'anoreksiyo nervoza' teşhisi konuldu. Tahliye edilen Nihal Candan'ın durumu giderek kötüleşti ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Candan yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

29 kiloya düştü

Aileye yakın modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü duyurmuştu. Candan'ı ziyaret eden Pınar Kerimoğlu, "Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken, doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor," demişti.

Ablamdan uzak durun

Bahar Candan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının fotoğraflarını peş peşe paylaşarak "Ablamdan uzak durun" notunu ekledi.

Anoreksiya Nervoza nedir?

Anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan, hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu ile karakterize olan psikolojik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Fiziksel olarak zayıf ve ince kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen anoreksiya hastalığında kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur ancak buna rağmen oldukça aktiftir.
Anoreksiya hastalığının en belirgin semptomu kişinin yemek yemeyi reddetmesidir. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar. Anoreksiya hastalarının normal kiloya dönmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tıbbi tedavi, çok ağır vakalarda uygulanabilir

Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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