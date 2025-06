Kurban Bayramı'nın acı bilançosu: Trafik kazalarında 44 kişi yaşamını yitirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/bayramin-aci-bilancosu-trafik-kazalarinda-44-kisi-yasamini-yitirdi-1096919422.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini ve 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu açıklandı. Tatil boyunca meydana gelen 3 bin 913 trafik kazasında 44 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 370 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 44 kişinin 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ihlallerin yüzde 48.1'inin olduğunu kaydetti. Bakan Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla komisyon kurulduğunu bildirdi3 bin 913 kaza meydana geldiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı." dedi. Yerlikaya açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların yüzde 48.1’i hız ihlali, yüzde 18.5’i şerit izleme, değiştirme, yüzde 14.9’i geçiş önceliği, yüzde 3.7’si dönüş kuralları, yüzde 1.8’i arkadan çarpma ve yüzde 13’ü diğer ihlallerdi.Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18’i yerleşim yeri içinde; 26’sı yerleşim yeri dışında meydana geldi. Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları çok daha az yaşandı.Detayları: Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun 'sıfır…' Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.Bütün kazaları tek tek inceliyoruzRadar uygulamasının daha seyrek olduğu: Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı; Hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik. Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor.İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan' 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi. Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."Uyarı levhalarıyla ilgili inceleme komisyonu kurdukBakan Yerlikaya yaptığı açıklamada 5 günlük Kurban tatili boyunca bir günde ortalama 500 bin 704 aracın yüz yüze denetimini gerçekleştirdiklerini, 2 bin 688’i otoyollarda, 12 bin 465’i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandığini dile getirdi. Bakan Yerlikaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" dedi.

