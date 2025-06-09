https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/icisleri-bakanindan-suruculere-bayram-donusu-icin-kritik-uyari-en-fazla-kaza-yaptiran-5-trafik-1096881732.html

İçişleri Bakanı'ndan sürücülere bayram dönüşü için kritik uyarı: En fazla kaza yaptıran 5 trafik i̇hlali açıklandı

İçişleri Bakanı'ndan sürücülere bayram dönüşü için kritik uyarı: En fazla kaza yaptıran 5 trafik i̇hlali açıklandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü yaşadıkları şehirlere dönecek sürücülere trafik güvenliği konusunda kritik uyarılarda bulundu... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T10:42+0300

2025-06-09T10:42+0300

2025-06-09T10:42+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili sonrası evlerine dönecek milyonlarca sürücüye yönelik önemli trafik güvenliği uyarılarında bulundu. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Bayram dönüşü trafik yoğunluğuYerlikaya, bayram tatilinde sevdiklerine, baba ocaklarına ve memleketlerine kavuşan milyonlarca vatandaşın tekrar dönüş yolculuğuna başladığına dikkat çekti. Kurban Bayramı dönüşü trafiğinde yaşanabilecek risklere karşı sürücüleri uyardı.En fazla kaza yaptıran 5 trafik i̇hlaliBakan Yerlikaya, bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan temel trafik kuralı ihlallerini şu şekilde sıraladı:"Anne babalarımızı aklımızdan çıkarmayalım"Ali Yerlikaya, sürücülere duygusal bir çağrı yaparak şunları söyledi: "Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım."Kritik güvenlik tavsiyeleriİçişleri Bakanı, güvenli sürüş için sürücülere aşağıdaki tavsiyelerde bulundu:Trafik kurallarına harfiyen uyulması, aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemeri takılması önemli. Araç kullanırken cep telefonu kullanımından kaçınılması ve yorgun ile uykusuz yola çıkılmaması hayati önem taşıyor.Denetim amacı açıklandıBakan, yapılan trafik denetimlerinin amacını şu sözlerle açıkladı: "Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye."Hayırlı yolculuk mesajıAli Yerlikaya, açıklamasını "Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" sözleriyle tamamladı.Trafik güvenliği önlemleriKurban Bayramı dönüş trafiğinde güvenlik için alınacak temel önlemler şunlar:Yeterli dinlenme sonrası yola çıkılması, düzenli molalar verilmesi, hava koşullarına uygun sürüş yapılması kritik önem taşıyor. Emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu kullanmama kuralına uyulması gerekiyor.

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