https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/32-yillik-dokum-sirketi-konkordato-ilan-etti-abdden-japonyaya-kadar-bir-cok-ulkeye-ihracat-1096910710.html

32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti: ABD'den Japonya'ya kadar bir çok ülkeye ihracat yapıyordu

32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti: ABD'den Japonya'ya kadar bir çok ülkeye ihracat yapıyordu

Sputnik Türkiye

Yüksek basınçlı döküm üreticisi 32 yıllık şirket Güven Pres Döküm, konkordato ilan etti. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T12:52+0300

2025-06-10T12:52+0300

2025-06-10T12:52+0300

ekonomi̇

konkordato

savunma

güven pres döküm

iflas

i̇flas erteleme

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Savurma sanayi de dahil bir çok sektör için üretim yapan Güven Pres Döküm ve ihracatçı iştiraki GPD Pres Döküm, ekonomik darboğazı aşamadı. 32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti. Başta İtalya olmak üzere Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün gönderen şirket için mahkeme üç aylık geçici mühlet kararı verdi. 32 yıldır faaliyet gösteriyorTuzla'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yüksek basınçlı döküm üreticisi Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kardeş şirketi GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal yeniden yapılanma sürecine girmek amacıyla konkordato talebinde bulundu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi her iki şirkete de 3 ay süreli geçici mühlet verdi.Bir çok ülkeye ürün gönderiyor1993 yılında kurulan Güven Pres Döküm, özellikle alüminyum yüksek basınçlı döküm üretimiyle biliniyor. Firma, yıllar içinde LPG sektöründen savunma sanayisine, endüstriyel elektronik ürünlerden otomotive kadar birçok alanda üretim gerçekleştirdi. 2001’den itibaren ihracat pazarına yönelen grup, başta İtalya olmak üzere Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün gönderiyor.Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden şirket Hakan Aşarı tarafından kurulmuştu. Aşarı'nın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi ve oğlu yönetime geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/turkiyede-ilk-kez-endustriyel-kenevir-uretimi-yapan-sirket-konkordato-ilan-etti-30-milyon-dolar-1096828480.html

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konkordato, savunma, güven pres döküm , iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu