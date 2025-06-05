https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/turkiyede-ilk-kez-endustriyel-kenevir-uretimi-yapan-sirket-konkordato-ilan-etti-30-milyon-dolar-1096828480.html

Türkiye’de ilk kez endüstriyel kenevir üretimi yapan şirket konkordato ilan etti: 30 milyon dolar yatırımla kurulmuştu

Türkiye’de ilk kez endüstriyel kenevir üretimi yapan şirket konkordato ilan etti: 30 milyon dolar yatırımla kurulmuştu

Sputnik Türkiye

Samsun'da kurulan ve Türkiye’de endüstriyel kenevir üretimini ilk kez gerçekleştiren Keneviro şirketi konkordato ilan etti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T16:14+0300

2025-06-05T16:14+0300

2025-06-05T16:14+0300

ekonomi̇

cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi

samsun

kenevir

kenevir üretimi

uğur balkuv triko

konkordato

iflas

keneviro

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 2018 sonrasında endüstriyel kenevir üretimi için seçilen 19 ilden biri olan Samsun'da 2023 yılında fabrikasını açan Keneviro Tarım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. konkordato ilan etti. Şirket 30 milyon dolarlık yatırımla Samsun Havza OSB’de kurulmuştu. Baba oğul tarafından kurulduSamsunlu tekstilci Uğur Balkuv ve ABD’de eğitim gören oğlu Orhun Balkuv tarafından 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Endüstriyel Kenevir üretim için belirlenen şehirden biri olan Samsun’da kurulan ve Türkiye’de endüstriyel kenevir üretimini ilk kez gerçekleştiren Keneviro şirketi konkordato ilan etti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 2023 yılında 30 milyon dolarlık yatırımla Samsun Havza OSB’de kenevir işleme tesisi kuran şirket, tohumdan nihai ürüne kadar üretim yapıyordu.Şirket Samsun tesisinde ham ve boyalı elyaf üretimi, boyalı ve ham iplik üretimi, kıtık üretimi, kıtıktan yüzde 100 doğal kedi kumu ve hayvan altlığı üretimi yapıyordu.Üç ay süre verildiİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Keneviro hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Şirkete konkordato komiseri olarak da 3 isim mahkeme tarafından atandı.3 aylık geçici mühlet süresinin dolmasının ardından 20 Ağustos 08 2025 günü saat 14:00’te görülecek duruşmada konkordato sürecinin akıbeti belli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/dunya-markalari-icin-uretim-yapan-dev-sirket-darbogazda-konkordato-talebinde-bulundu-1096728557.html

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cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi, samsun, kenevir, kenevir üretimi, uğur balkuv triko , konkordato, iflas, keneviro