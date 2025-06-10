https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/15-milyona-varan-ozel-lise-ucretleri-velileri-isyan-ettirdi-1096909961.html

1.5 milyona varan özel lise ücretleri velileri isyan ettirdi

1.5 milyona varan özel lise ücretleri velileri isyan ettirdi

Sputnik Türkiye

LGS öncesinde bazı özel okullar yeni eğitim dönemi ücretlerini açıkladı. Yüzde 100'e varan zam oranları ise velileri isyan ettirirken bazı okullarda yıllık... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T12:29+0300

2025-06-10T12:29+0300

2025-06-10T12:29+0300

türki̇ye

liseye geçiş sistemi (lgs)

robert kolej

alman lisesi

özel okul

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özel okul fiyatları

özel okullar

türkiye özel okullar derneği başkanı

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15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde bazı özel okullar 2025-2026 eğitim dönemi fiyatlarını açıkladı. Bazı özel okulların yüzde 100'e varan zam yaptığı belirtilirken, 1.5 milyon liraya varan yıllık eğitim ücreti velileri isyan ettirdi. Robert Kolej hazırlık sınıfı için 1 milyon 728 bin eğitim ücreti isterken Alman Lisesi 1 milyon 500 bin lira talep ediyor. Yine İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi 1 milyon 658 bin lira olarak ücretini belirlerken İtalyan Galileo Lisesi eğitim ücreti 834 bin lira olarak açıklandı. Ekol Tv'nin haberine göre, bazı özel liseler, LGS öncesinde 2025 eğitim-öğretim yılı fiyatlarını duyurdu. Birçok okul, geçen seneye kıyasla ücretlerini neredeyse iki katına çıkardı. Veliler ise MEB’in getirdiği tavan fiyat uygulamasına bazı özel okulların uymamasına tepki göstererek fahiş fiyatlar karşısında caydırıcı yaptırımlar talep etti.Bir milyon lira üzeri fiyatlar isyan ettirdiSon bilgilere göre, Robert Kolej, 2024 yılında 1.102.900 TL olan hazırlık sınıfı ücretini 2025 yılında yaklaşık yüzde 57 artışla 1.728.900 TL’ye çıkardı. Diğer okul ücretleri ise şöyle sıralandıMEB'in zam oranları nasıl aşılıyor?Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam formülüne göre, özel okulların ara sınıflar için yapabileceği zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısı ile 5 puan eklenerek hesaplanıyor. 2025-2026 eğitim yılı için bu oran yüzte 54.8 olarak açıklanmıştı. Ancak birçok okul, bu sınırı aşmakla kalmayıp farklı ödeme planları ve ek masraflarla fiyatı daha da yukarı çekiyor.TÖDER Başkanı: Yasal zamdan fazla yapan okulları şikayet edinÖzel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, ara sınıflar için yapılabilecek zam oranının yasal olarak yüzde 54.8 ile sınırlı olduğunu hatırlatarak, kademe başlangıçları yani 1. sınıf, 5. sınıf ve hazırlık sınıfı için herhangi bir yasal fiyat sınırın bulunmadığını da belirtti. Taşel, bu sınırın üzerinde fiyat artışı yapan okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na veya TÖDER’e şikayet edilmesi gerektiğinin vurguladı. Ayrıca yemek ve kitap gibi yan hizmetlerdeki ücretlerin de enflasyon oranlarını aşamayacağını belirtti.Taşel açıklamalarında, "Türkiye’de çok yüksek ücret talep eden yaklaşık 25-30 özel okul bulunuyor. Bu kurumların bazılarında yabancı öğretmenler çalışıyor ve maaşlar dövizle ödeniyor. Ancak yalnızca bu okulları örnek alarak tüm özel okullara ‘fahiş fiyatlı’ demek haksızlık olur. Özel okulların yaklaşık yüzde 70’i, 150 bin TL ile 350 bin TL arasında eğitim ücreti talep ediyor. Bu kurumlar gündeme gelmiyor. 700 bin TL'nin üzerinde ücret alan okullar, toplamın yüzde 1’ini bile oluşturmuyor" ifadelerini kullandı. Taşel ayrıca, geçen yıl 50 bin öğrencinin özel okuldan ayrıldığını ve bu süreçte 1000’e yakın özel okulun kapandığını da ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/meb-hayalet-sinif-kuran-okullarin-pesinde-4-ozel-okulun-daha-ruhsati-iptal-edildi-1096623371.html

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liseye geçiş sistemi (lgs), robert kolej, alman lisesi, özel okul, özel okul ücretleri, özel okul fiyatları, özel okullar, türkiye özel okullar derneği başkanı