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MEB, 'hayalet sınıf' kuran okulların peşinde: 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi
MEB, 'hayalet sınıf' kuran okulların peşinde: 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi
Sputnik Türkiye
MEB, ders işlenmeyen ve devamsızlığın dikkate alınmadığı okullara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:02+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
hayalet sınıf
özel okul
özel okullar
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Derslerin işlenmediği ve devamsızlıkların dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha çalışma ruhsatı iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı denetimlerin sürdüğünü belirtirken, toplamda ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 10'a yükseldi. 25 özel okula yönelik soruşturma ise sürüyor. 403 öğrencinin diploması, 398 öğrencinin sınıf geçme işlemleri iptal edilmiştiMEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti. Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.Hayalet sınıfları mercek altına aldıAyrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi. 25 okula yönelik soruşturma sürüyorÖte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hayalet-sinif-denetimi-ciddi-yaptirim-uygulanacak-1088186599.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), hayalet sınıf, özel okul, özel okullar
milli eğitim bakanlığı (meb), hayalet sınıf, özel okul, özel okullar

MEB, 'hayalet sınıf' kuran okulların peşinde: 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi

13:02 29.05.2025 (güncellendi: 13:07 29.05.2025)
© AAlise
lise - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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MEB, ders işlenmeyen ve devamsızlığın dikkate alınmadığı okullara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi.
Derslerin işlenmediği ve devamsızlıkların dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha çalışma ruhsatı iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı denetimlerin sürdüğünü belirtirken, toplamda ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 10'a yükseldi. 25 özel okula yönelik soruşturma ise sürüyor.

403 öğrencinin diploması, 398 öğrencinin sınıf geçme işlemleri iptal edilmişti

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.
Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti. Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.

Hayalet sınıfları mercek altına aldı

Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.
Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.

25 okula yönelik soruşturma sürüyor

Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.
sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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