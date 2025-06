https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trafikte-radar-alarmi-trafik-cezalari-ak-parti-mykda-gundeme-geldi-1096836504.html

Trafikte radar alarmı: Trafik cezaları AK Parti MYK’da gündeme geldi

Kurban Bayramı tatiliyle yola çıkan sürücüler, henüz yürürlüğe girmeyen yeni trafik düzenlemelerinin gölgesinde seyahat ediyor. Otoyollarda 30 kilometrede bir... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte birçok kişi özel araçlarıyla yola çıktı. Ancak bu yılki bayram trafiği, sadece yoğun araç geçişleriyle değil, radar ve dron destekli denetimlerin etkisiyle de dikkat çekti. Sürücüler, her 30 kilometrede bir kurulan sabit radarlar nedeniyle endişe duyduklarını dile getiriyor.Henüz yasalaşmadan uygulama başladıYeni trafik yasası henüz yürürlüğe girmemesine rağmen, radar yerleşimleri çoktan başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uygulamayı "30 kilometrede bir radar" şeklinde tanımlayarak, amaçlarının can kayıplarını önlemek olduğunu vurguladı. Ancak bazı sürücüler uygulamayı "ceza tuzağı" olarak nitelendiriyor.Emniyet, radar yerlerini duyurdu Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radar ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarını kamuoyuna açıkladı. Yetkililer, "Amacımız ceza kesmek değil, can güvenliğini artırmak" açıklamasında bulundu.MYK'da da gündem oldu: 'Rakamları yeniden değerlendirelim'Türkiye Gazetesi'nin haberine göre radar tartışmaları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da ele alındı. Bazı MYK üyeleri, milletvekillerinden ve vatandaşlardan özellikle radar cezalarına dair çok sayıda şikâyet geldiğini belirtti. Toplantıda "Rakamların üstünden yeniden geçelim" değerlendirmesi yapıldı.Cezalarda ciddi artış planlanıyorBayramdan sonra TBMM’ye gelmesi beklenen kanun teklifiyle, bazı trafik cezalarına ciddi oranda artış öngörülüyor. AK Parti kaynakları, "Sadece ceza çözüm değil" görüşünü savunurken, "Çakar kullanımı, araçtan inerek saldırı, drift atma gibi durumlarda cezaların ağırlaştırılması" gerektiğini ifade etti.Yeni cezalar dikkat çekiyorKanun teklifinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

