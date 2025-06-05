https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/radar-noktalari-artik-gorulebilecek-icisleri-bakanligindan-suruculere-yeni-uygulama-1096817623.html

Radar noktaları artık görülebilecek: İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere yeni uygulama

Radar noktaları artık görülebilecek: İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere yeni uygulama

Sputnik Türkiye

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, sürücülerin güzergahlarındaki radarlı ve radarsız denetim sayılarını görebilecekleri yeni bir... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T11:12+0300

2025-06-05T11:12+0300

2025-06-05T11:12+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

radar

hız

hız limiti

hız sınırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096817744_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1748a0548b6200d334ed65d979306903.jpg

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital sistem hayata geçirdi. Sürücüler, artık yolculuk yapacakları güzergahlarda radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını çevrim içi olarak öğrenebilecek. Söz konusu hizmet, “https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari” adresinden erişime açıldı.Sürücülere güzergâh bazlı bilgilendirmeHazırlanan sistemde, kullanıcılar başlangıç ve varış noktası seçerek, iki şehir arasındaki trafik uygulama sayılarını görebiliyor. Örneğin, sistem "İstanbul'dan Ankara’ya 35 radarlı, 32 radarsız trafik uygulaması" gibi genel bir bilgi veriyor. Denetimlerin tam lokasyonu paylaşılmıyor, ancak sayılarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapılıyor.Veriler 30 dakikada bir güncelleniyorSistem, polis ve jandarma birimlerinin ülke genelindeki aktif trafik denetimlerini kapsıyor. 30 dakikada bir yenilenen veri tabanı, kullanıcıya en güncel uygulama sayısını sunuyor. Ayrıca, interaktif Türkiye haritası üzerinden görsel güzergâh seçimi de yapılabiliyor. Sayfa üzerinde yer alan mesajda ise sürücülere şu çağrı yapılıyor:“Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun.”Mobil uygulama bayram sonrası tanıtılacakİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, geliştirilen sistemin mobil uygulama versiyonunun da hazırlandığını ve bu uygulamanın bayramdan sonra tanıtılacağını duyurdu. Böylece sürücüler, trafik denetim bilgilerine mobil cihazları üzerinden de anlık erişebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bayram-arifesinde-istanbul-yollari-bos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-20-seviyelerinde-1096816470.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı radar uygulaması, trafik kontrol noktaları, radarlı trafik denetimi, radarsız trafik uygulamaları, i̇stanbul ankara radar sayısı, trafik güvenliği sistemi, yeni radar uygulaması, ali yerlikaya radar açıklaması, interaktif trafik haritası, bayram dönüş trafiği, trafik cezası değil can güvenliği, mobil trafik uygulaması