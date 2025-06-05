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Radar noktaları artık görülebilecek: İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere yeni uygulama
Radar noktaları artık görülebilecek: İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere yeni uygulama
Sputnik Türkiye
Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, sürücülerin güzergahlarındaki radarlı ve radarsız denetim sayılarını görebilecekleri yeni bir... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital sistem hayata geçirdi. Sürücüler, artık yolculuk yapacakları güzergahlarda radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını çevrim içi olarak öğrenebilecek. Söz konusu hizmet, “https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari” adresinden erişime açıldı.Sürücülere güzergâh bazlı bilgilendirmeHazırlanan sistemde, kullanıcılar başlangıç ve varış noktası seçerek, iki şehir arasındaki trafik uygulama sayılarını görebiliyor. Örneğin, sistem "İstanbul'dan Ankara’ya 35 radarlı, 32 radarsız trafik uygulaması" gibi genel bir bilgi veriyor. Denetimlerin tam lokasyonu paylaşılmıyor, ancak sayılarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapılıyor.Veriler 30 dakikada bir güncelleniyorSistem, polis ve jandarma birimlerinin ülke genelindeki aktif trafik denetimlerini kapsıyor. 30 dakikada bir yenilenen veri tabanı, kullanıcıya en güncel uygulama sayısını sunuyor. Ayrıca, interaktif Türkiye haritası üzerinden görsel güzergâh seçimi de yapılabiliyor. Sayfa üzerinde yer alan mesajda ise sürücülere şu çağrı yapılıyor:“Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun.”Mobil uygulama bayram sonrası tanıtılacakİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, geliştirilen sistemin mobil uygulama versiyonunun da hazırlandığını ve bu uygulamanın bayramdan sonra tanıtılacağını duyurdu. Böylece sürücüler, trafik denetim bilgilerine mobil cihazları üzerinden de anlık erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bayram-arifesinde-istanbul-yollari-bos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-20-seviyelerinde-1096816470.html
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i̇çişleri bakanlığı radar uygulaması, trafik kontrol noktaları, radarlı trafik denetimi, radarsız trafik uygulamaları, i̇stanbul ankara radar sayısı, trafik güvenliği sistemi, yeni radar uygulaması, ali yerlikaya radar açıklaması, interaktif trafik haritası, bayram dönüş trafiği, trafik cezası değil can güvenliği, mobil trafik uygulaması
i̇çişleri bakanlığı radar uygulaması, trafik kontrol noktaları, radarlı trafik denetimi, radarsız trafik uygulamaları, i̇stanbul ankara radar sayısı, trafik güvenliği sistemi, yeni radar uygulaması, ali yerlikaya radar açıklaması, interaktif trafik haritası, bayram dönüş trafiği, trafik cezası değil can güvenliği, mobil trafik uygulaması

Radar noktaları artık görülebilecek: İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere yeni uygulama

11:12 05.06.2025
© FotoğrafRadar
Radar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© Fotoğraf
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Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, sürücülerin güzergahlarındaki radarlı ve radarsız denetim sayılarını görebilecekleri yeni bir dijital sistem geliştirdi.
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital sistem hayata geçirdi. Sürücüler, artık yolculuk yapacakları güzergahlarda radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını çevrim içi olarak öğrenebilecek. Söz konusu hizmet, “https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari” adresinden erişime açıldı.

Sürücülere güzergâh bazlı bilgilendirme

Hazırlanan sistemde, kullanıcılar başlangıç ve varış noktası seçerek, iki şehir arasındaki trafik uygulama sayılarını görebiliyor. Örneğin, sistem "İstanbul'dan Ankara’ya 35 radarlı, 32 radarsız trafik uygulaması" gibi genel bir bilgi veriyor. Denetimlerin tam lokasyonu paylaşılmıyor, ancak sayılarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapılıyor.

Veriler 30 dakikada bir güncelleniyor

Sistem, polis ve jandarma birimlerinin ülke genelindeki aktif trafik denetimlerini kapsıyor. 30 dakikada bir yenilenen veri tabanı, kullanıcıya en güncel uygulama sayısını sunuyor. Ayrıca, interaktif Türkiye haritası üzerinden görsel güzergâh seçimi de yapılabiliyor. Sayfa üzerinde yer alan mesajda ise sürücülere şu çağrı yapılıyor:
“Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun.”

Mobil uygulama bayram sonrası tanıtılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, geliştirilen sistemin mobil uygulama versiyonunun da hazırlandığını ve bu uygulamanın bayramdan sonra tanıtılacağını duyurdu. Böylece sürücüler, trafik denetim bilgilerine mobil cihazları üzerinden de anlık erişebilecek.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
TÜRKİYE
Bayram arifesinde İstanbul yolları boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde
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