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Ünlü futbol takımında kural ihlali tespit edildi: Kulüp, Avrupa Kupası'ndan men edilebilir
Ünlü futbol takımında kural ihlali tespit edildi: Kulüp, Avrupa Kupası'ndan men edilebilir
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İngiltere Premier Ligi takımı Crystal Palace, 2025/26 UEFA Avrupa Ligi’ne FA Cup finalinde Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazandı. Ancak kulübün... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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FA Cup zaferiyle 2025/26 UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Crystal Palace'ın Avrupa kupalarından men edilme riski doğdu.Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazanan İngiliz ekibinin hissedarlarından John Textor’un hem Crystal Palace hem de Fransız kulübü Lyon’daki hisselerinin UEFA kurallarını ihlal ettiği belirlendi.UEFA, 'bir kişi ya da kurumun birden fazla kulüp üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sportif performans kontrolü kuramayacağını' belirten kurallara dayanarak soruşturma başlattı. Bu durum çözülmezse takımın Avrupa kupalarından men edilebileceği, yerlerine ise Nottingham Forest veya Brighton'ın geçebileceği açıklandı.Çözüm arayışındaki John Textor, Crystal Palace’taki yüzde 43’lük hissesini satmayı planladığını açıkladı. İsviçre’de yapılan görüşmede UEFA’ya durumu anlattığını ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Textor, kulübün çıkarları için geri adım attığını ve UEFA’nın kararını beklediklerini söyledi.UEFA avukatları durumu değerlendirirken nihai kararın, Avrupa Konferans Ligi’nin kura çekim tarihi olan 17 Haziran’dan önce verilmesi beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/futbolda-penalti-kurali-resmen-degisti-istemeden-cift-dokunmada-ne-olacak--1096767380.html
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avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, avrupa süper ligi, hisse, hisse senedi, hissedar, hisseler, uefa, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi, uefa süper kupa, uefa avrupa kupası
avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, avrupa süper ligi, hisse, hisse senedi, hissedar, hisseler, uefa, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi, uefa süper kupa, uefa avrupa kupası

Ünlü futbol takımında kural ihlali tespit edildi: Kulüp, Avrupa Kupası'ndan men edilebilir

00:48 04.06.2025
© AAuefa avrupa ligi
uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
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İngiltere Premier Ligi takımı Crystal Palace, 2025/26 UEFA Avrupa Ligi’ne FA Cup finalinde Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazandı. Ancak kulübün hissedarlarından John Textor’un hem Crystal Palace hem de Fransız kulübü Lyon’daki hisselerinin UEFA kurallarını ihlal ettiği tespit edilince soruşturma açıldı.
FA Cup zaferiyle 2025/26 UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Crystal Palace'ın Avrupa kupalarından men edilme riski doğdu.
Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazanan İngiliz ekibinin hissedarlarından John Textor’un hem Crystal Palace hem de Fransız kulübü Lyon’daki hisselerinin UEFA kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
UEFA, 'bir kişi ya da kurumun birden fazla kulüp üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sportif performans kontrolü kuramayacağını' belirten kurallara dayanarak soruşturma başlattı. Bu durum çözülmezse takımın Avrupa kupalarından men edilebileceği, yerlerine ise Nottingham Forest veya Brighton'ın geçebileceği açıklandı.
Çözüm arayışındaki John Textor, Crystal Palace’taki yüzde 43’lük hissesini satmayı planladığını açıkladı. İsviçre’de yapılan görüşmede UEFA’ya durumu anlattığını ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Textor, kulübün çıkarları için geri adım attığını ve UEFA’nın kararını beklediklerini söyledi.
UEFA avukatları durumu değerlendirirken nihai kararın, Avrupa Konferans Ligi’nin kura çekim tarihi olan 17 Haziran’dan önce verilmesi beklendiği ifade edildi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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