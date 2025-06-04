https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/unlu-futbol-takiminda-kural-ihlali-tespit-edildi-kulup-avrupa-kupasindan-men-edilebilir-1096775452.html
Ünlü futbol takımında kural ihlali tespit edildi: Kulüp, Avrupa Kupası'ndan men edilebilir
Ünlü futbol takımında kural ihlali tespit edildi: Kulüp, Avrupa Kupası'ndan men edilebilir
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Ligi takımı Crystal Palace, 2025/26 UEFA Avrupa Ligi’ne FA Cup finalinde Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazandı. Ancak kulübün... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T00:48+0300
2025-06-04T00:48+0300
2025-06-04T00:48+0300
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FA Cup zaferiyle 2025/26 UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Crystal Palace'ın Avrupa kupalarından men edilme riski doğdu.Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazanan İngiliz ekibinin hissedarlarından John Textor’un hem Crystal Palace hem de Fransız kulübü Lyon’daki hisselerinin UEFA kurallarını ihlal ettiği belirlendi.UEFA, 'bir kişi ya da kurumun birden fazla kulüp üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sportif performans kontrolü kuramayacağını' belirten kurallara dayanarak soruşturma başlattı. Bu durum çözülmezse takımın Avrupa kupalarından men edilebileceği, yerlerine ise Nottingham Forest veya Brighton'ın geçebileceği açıklandı.Çözüm arayışındaki John Textor, Crystal Palace’taki yüzde 43’lük hissesini satmayı planladığını açıkladı. İsviçre’de yapılan görüşmede UEFA’ya durumu anlattığını ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Textor, kulübün çıkarları için geri adım attığını ve UEFA’nın kararını beklediklerini söyledi.UEFA avukatları durumu değerlendirirken nihai kararın, Avrupa Konferans Ligi’nin kura çekim tarihi olan 17 Haziran’dan önce verilmesi beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/futbolda-penalti-kurali-resmen-degisti-istemeden-cift-dokunmada-ne-olacak--1096767380.html
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Ünlü futbol takımında kural ihlali tespit edildi: Kulüp, Avrupa Kupası'ndan men edilebilir
İngiltere Premier Ligi takımı Crystal Palace, 2025/26 UEFA Avrupa Ligi’ne FA Cup finalinde Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazandı. Ancak kulübün hissedarlarından John Textor’un hem Crystal Palace hem de Fransız kulübü Lyon’daki hisselerinin UEFA kurallarını ihlal ettiği tespit edilince soruşturma açıldı.
FA Cup zaferiyle 2025/26 UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Crystal Palace'ın Avrupa kupalarından men edilme riski doğdu.
Manchester City’yi yenerek katılım hakkı kazanan İngiliz ekibinin hissedarlarından John Textor’un hem Crystal Palace hem de Fransız kulübü Lyon’daki hisselerinin UEFA kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
UEFA, 'bir kişi ya da kurumun birden fazla kulüp üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sportif performans kontrolü kuramayacağını' belirten kurallara dayanarak soruşturma başlattı. Bu durum çözülmezse takımın Avrupa kupalarından men edilebileceği, yerlerine ise Nottingham Forest veya Brighton'ın geçebileceği açıklandı.
Çözüm arayışındaki John Textor, Crystal Palace’taki yüzde 43’lük hissesini satmayı planladığını açıkladı. İsviçre’de yapılan görüşmede UEFA’ya durumu anlattığını ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Textor, kulübün çıkarları için geri adım attığını ve UEFA’nın kararını beklediklerini söyledi.
UEFA avukatları durumu değerlendirirken nihai kararın, Avrupa Konferans Ligi’nin kura çekim tarihi olan 17 Haziran’dan önce verilmesi beklendiği ifade edildi.