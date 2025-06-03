https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/futbolda-penalti-kurali-resmen-degisti-istemeden-cift-dokunmada-ne-olacak--1096767380.html

Futbolda penaltı kuralı resmen değişti: İstemeden çift dokunmada ne olacak?

Futbolda penaltı kuralı resmen değişti: İstemeden çift dokunmada ne olacak?

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, penaltılarda yaşanan 'çifte temas' durumuna ilişkin kural değişikliğine gitti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T16:20+0300

2025-06-03T16:20+0300

2025-06-03T16:23+0300

spor

ifab

real madrid

atletico madrid

penaltı

düzenleme

julian alvarez

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Atletico Madrid’in Real Madrid karşısında elenmesine neden olan penaltı iptali sonrası penaltı kuralı değişti. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ( IFAB), artık kazara yapılan "çift dokunuş" nedeniyle penaltıların iptal edilmeyeceğini duyurdu.Kazara dokunursa yeniden tekrarlanacakŞampiyonlar Ligi’nde mart ayında oynanan Atletico Madrid - Real Madrid eşleşmesinde, Julian Alvarez'in kullandığı penaltı sonrası yaşanan kriz, dünya futbolunu kökten değiştirecek bir kararla sonuçlandı. Atletico Madrid’in elenmesine yol açan ve büyük tartışmalara neden olan pozisyonun ardından, IFAB, penaltı kurallarında önemli bir değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, penaltıyı kullanan oyuncu topa kazara her iki ayağıyla dokunursa ve gol olursa, vuruş geçersiz sayılmak yerine tekrarlanacak.Yeni dönemde uygulamaya girecekBu düzenlemeyle birlikte IFAB, penaltılarda yaşanan tartışmalı pozisyonların önüne geçmeyi ve uygulamalarda birlik sağlamayı hedefliyor. Yeni kurallar, 2025-2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/uefa-duyurdu-futbolda-penalti-kurali-degisebilir-1094494315.html

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