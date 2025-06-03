Futbolda penaltı kuralı resmen değişti: İstemeden çift dokunmada ne olacak?
16:20 03.06.2025 (güncellendi: 16:23 03.06.2025)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
© AA / Halil Sağırkaya
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, penaltılarda yaşanan 'çifte temas' durumuna ilişkin kural değişikliğine gitti.
Atletico Madrid’in Real Madrid karşısında elenmesine neden olan penaltı iptali sonrası penaltı kuralı değişti. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ( IFAB), artık kazara yapılan "çift dokunuş" nedeniyle penaltıların iptal edilmeyeceğini duyurdu.
Kazara dokunursa yeniden tekrarlanacak
Şampiyonlar Ligi’nde mart ayında oynanan Atletico Madrid - Real Madrid eşleşmesinde, Julian Alvarez'in kullandığı penaltı sonrası yaşanan kriz, dünya futbolunu kökten değiştirecek bir kararla sonuçlandı. Atletico Madrid’in elenmesine yol açan ve büyük tartışmalara neden olan pozisyonun ardından, IFAB, penaltı kurallarında önemli bir değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, penaltıyı kullanan oyuncu topa kazara her iki ayağıyla dokunursa ve gol olursa, vuruş geçersiz sayılmak yerine tekrarlanacak.
IFAB bu hamlesiyle, eski kurallarda yer alan “top başka bir oyuncuya değmeden ikinci kez dokunma” ilkesine açıklık getirdi. Yeni genelgede şu ifadelere yer verildi: “Penaltıyı kullanan oyuncu yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla vurur ya da top, vuruştan hemen sonra diğer ayağına temas ederse ve gol olursa, vuruş tekrarlanır. Gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.”
Yeni dönemde uygulamaya girecek
Bu düzenlemeyle birlikte IFAB, penaltılarda yaşanan tartışmalı pozisyonların önüne geçmeyi ve uygulamalarda birlik sağlamayı hedefliyor. Yeni kurallar, 2025-2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe girecek.
13 Mart, 22:50