https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakan-yerlikaya-3-bin-gizli-yolcu-otobusleri-denetleyecek-1096806748.html
Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek
Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Kurban Bayramı güvenlik önlemlerini açıkladı. Yerlikaya, bayramda uzun yol otobüslerinde 3 bin polisin... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T21:27+0300
2025-06-04T21:27+0300
2025-06-04T21:31+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
yolcu
yolcu otobüsü
yolcu treni
yolcu gemisi
araba
araba kazası
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik güvenlik önlemlerini detaylarıyla paylaştı.Bakan Yerlikaya, Habertürk yayınında 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personelin görev yapacağını açıkladı. Yerlikaya toplam 68 bin 826 polis ve jandarmanın bayramda görevlendirildiğini açıkladı.'3 bin gizli yolcu olacak'Şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı 3 bin gizli yolcu olacağını açıklayan Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:'Her 30-35 kilometrede radarımız var'Günde 10 kişinin hızdan hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya ''Otoyollarda 120 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap-işlet-devret yollarımızda 154'e kadar gidilebiliyor. Bu limitler güzel limitler. Bakanlığımızda bin 485 radar var ve sadece 120'si otoyollarda. Yerleşim yerinde biz radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. Biz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk" dedi.'Saldırı amaçlı araçtan inenlere 180 bin TL ceza'Araçtan inenlerin ehliyetinin alınacağını açıklayan Bakan Yerlikaya "Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Çekip attığınızda görüntü varsa ceza veriyoruz yine. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL, 60 gün ehliyeti alınacak, 60 gün aracı bağlanacak. Kesilen trafik cezalarının yarısı sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bayram-trafigi-basladi-tem-otoyolunda-yogunluk-yasandi-1096805862.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_48fa3e2b8e4943822f591dbeaf7dc842.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, yolcu, yolcu otobüsü, yolcu treni, yolcu gemisi, araba, araba kazası, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, yolcu, yolcu otobüsü, yolcu treni, yolcu gemisi, araba, araba kazası, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek
21:27 04.06.2025 (güncellendi: 21:31 04.06.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Kurban Bayramı güvenlik önlemlerini açıkladı. Yerlikaya, bayramda uzun yol otobüslerinde 3 bin polisin yolcu kılığında seyahat ederek denetim yapacağını duyurdu. Ayrıca otoyollarda her 30 - 35 km'de bir radar olacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik güvenlik önlemlerini detaylarıyla paylaştı.
Bakan Yerlikaya, Habertürk yayınında 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personelin görev yapacağını açıkladı. Yerlikaya toplam 68 bin 826 polis ve jandarmanın bayramda görevlendirildiğini açıkladı.
'3 bin gizli yolcu olacak'
Şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı 3 bin gizli yolcu olacağını açıklayan Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:
3 bin gizli yolcuyla otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak. 2002 yılında toplam can kaybı 9 bin 5, 2021'de 5 bin 362 can kaybı, 2024'te 6 bin 351 can kaybı oldu trafikte. 2030 yılında hedefimiz bunu 2 bin 791'e düşürmek. Şehir içi hız ihlali sonucu ölüm çok fazla. 5 ölümün yüzde 79'u yerleşim yeri içerisinde. Hız sınırı yüzde 10-30 arasında 2 bin 167 TL ceza ve yüzde 30'un üzerinde 5 defa olduğunda 1 yıl ehliyete el konuluyor. 2019-2024 yılları arasında 144 sürücü belgesi alınmış sadece. Yeni düzenlemede 5 kilometrelik toleransla, mesela 30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 dahil yakalanırsanız 2 bin lira getiriyoruz. 36'dan 40'a çıkarsan 2 bin lira. Ve burada 4 barem var, 5'erli sistem yaptık. Daha sonra 10'arlı duruma çıkıyoruz. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile yakaladığımız zaman 20 bin lira ceza, 30 gün ehliyetini alıyoruz. (56-65 kilometre limit aşımda) 25 bin lira ceza, 60 gün alıyoruz, 66 kilometre ve üzeri olduğunda 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bu durum 5 kez tekrarlanırsa psikoteknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk ediyoruz.
'Her 30-35 kilometrede radarımız var'
Günde 10 kişinin hızdan hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya ''Otoyollarda 120 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap-işlet-devret yollarımızda 154'e kadar gidilebiliyor. Bu limitler güzel limitler. Bakanlığımızda bin 485 radar var ve sadece 120'si otoyollarda. Yerleşim yerinde biz radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. Biz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk" dedi.
'Saldırı amaçlı araçtan inenlere 180 bin TL ceza'
Araçtan inenlerin ehliyetinin alınacağını açıklayan Bakan Yerlikaya "Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Çekip attığınızda görüntü varsa ceza veriyoruz yine. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL, 60 gün ehliyeti alınacak, 60 gün aracı bağlanacak. Kesilen trafik cezalarının yarısı sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor" açıklamasında bulundu.