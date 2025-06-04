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Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek
Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Kurban Bayramı güvenlik önlemlerini açıkladı. Yerlikaya, bayramda uzun yol otobüslerinde 3 bin polisin... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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i̇çişleri bakanlığı
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yolcu gemisi
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araba kazası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik güvenlik önlemlerini detaylarıyla paylaştı.Bakan Yerlikaya, Habertürk yayınında 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personelin görev yapacağını açıkladı. Yerlikaya toplam 68 bin 826 polis ve jandarmanın bayramda görevlendirildiğini açıkladı.'3 bin gizli yolcu olacak'Şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı 3 bin gizli yolcu olacağını açıklayan Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:'Her 30-35 kilometrede radarımız var'Günde 10 kişinin hızdan hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya ''Otoyollarda 120 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap-işlet-devret yollarımızda 154'e kadar gidilebiliyor. Bu limitler güzel limitler. Bakanlığımızda bin 485 radar var ve sadece 120'si otoyollarda. Yerleşim yerinde biz radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. Biz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk" dedi.'Saldırı amaçlı araçtan inenlere 180 bin TL ceza'Araçtan inenlerin ehliyetinin alınacağını açıklayan Bakan Yerlikaya "Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Çekip attığınızda görüntü varsa ceza veriyoruz yine. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL, 60 gün ehliyeti alınacak, 60 gün aracı bağlanacak. Kesilen trafik cezalarının yarısı sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor" açıklamasında bulundu.
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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, yolcu, yolcu otobüsü, yolcu treni, yolcu gemisi, araba, araba kazası, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası

Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek

21:27 04.06.2025 (güncellendi: 21:31 04.06.2025)
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Kurban Bayramı güvenlik önlemlerini açıkladı. Yerlikaya, bayramda uzun yol otobüslerinde 3 bin polisin yolcu kılığında seyahat ederek denetim yapacağını duyurdu. Ayrıca otoyollarda her 30 - 35 km'de bir radar olacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik güvenlik önlemlerini detaylarıyla paylaştı.
Bakan Yerlikaya, Habertürk yayınında 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personelin görev yapacağını açıkladı. Yerlikaya toplam 68 bin 826 polis ve jandarmanın bayramda görevlendirildiğini açıkladı.

'3 bin gizli yolcu olacak'

Şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı 3 bin gizli yolcu olacağını açıklayan Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

3 bin gizli yolcuyla otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak. 2002 yılında toplam can kaybı 9 bin 5, 2021'de 5 bin 362 can kaybı, 2024'te 6 bin 351 can kaybı oldu trafikte. 2030 yılında hedefimiz bunu 2 bin 791'e düşürmek. Şehir içi hız ihlali sonucu ölüm çok fazla. 5 ölümün yüzde 79'u yerleşim yeri içerisinde. Hız sınırı yüzde 10-30 arasında 2 bin 167 TL ceza ve yüzde 30'un üzerinde 5 defa olduğunda 1 yıl ehliyete el konuluyor. 2019-2024 yılları arasında 144 sürücü belgesi alınmış sadece. Yeni düzenlemede 5 kilometrelik toleransla, mesela 30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 dahil yakalanırsanız 2 bin lira getiriyoruz. 36'dan 40'a çıkarsan 2 bin lira. Ve burada 4 barem var, 5'erli sistem yaptık. Daha sonra 10'arlı duruma çıkıyoruz. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile yakaladığımız zaman 20 bin lira ceza, 30 gün ehliyetini alıyoruz. (56-65 kilometre limit aşımda) 25 bin lira ceza, 60 gün alıyoruz, 66 kilometre ve üzeri olduğunda 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bu durum 5 kez tekrarlanırsa psikoteknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk ediyoruz.

'Her 30-35 kilometrede radarımız var'

Günde 10 kişinin hızdan hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya ''Otoyollarda 120 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap-işlet-devret yollarımızda 154'e kadar gidilebiliyor. Bu limitler güzel limitler. Bakanlığımızda bin 485 radar var ve sadece 120'si otoyollarda. Yerleşim yerinde biz radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. Biz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk" dedi.

'Saldırı amaçlı araçtan inenlere 180 bin TL ceza'

Araçtan inenlerin ehliyetinin alınacağını açıklayan Bakan Yerlikaya "Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Çekip attığınızda görüntü varsa ceza veriyoruz yine. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL, 60 gün ehliyeti alınacak, 60 gün aracı bağlanacak. Kesilen trafik cezalarının yarısı sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor" açıklamasında bulundu.
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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Bayram trafiği başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşandı
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