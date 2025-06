Bakan Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek

3 bin gizli yolcuyla otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak. 2002 yılında toplam can kaybı 9 bin 5, 2021'de 5 bin 362 can kaybı, 2024'te 6 bin 351 can kaybı oldu trafikte. 2030 yılında hedefimiz bunu 2 bin 791'e düşürmek. Şehir içi hız ihlali sonucu ölüm çok fazla. 5 ölümün yüzde 79'u yerleşim yeri içerisinde. Hız sınırı yüzde 10-30 arasında 2 bin 167 TL ceza ve yüzde 30'un üzerinde 5 defa olduğunda 1 yıl ehliyete el konuluyor. 2019-2024 yılları arasında 144 sürücü belgesi alınmış sadece. Yeni düzenlemede 5 kilometrelik toleransla, mesela 30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 dahil yakalanırsanız 2 bin lira getiriyoruz. 36'dan 40'a çıkarsan 2 bin lira. Ve burada 4 barem var, 5'erli sistem yaptık. Daha sonra 10'arlı duruma çıkıyoruz. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile yakaladığımız zaman 20 bin lira ceza, 30 gün ehliyetini alıyoruz. (56-65 kilometre limit aşımda) 25 bin lira ceza, 60 gün alıyoruz, 66 kilometre ve üzeri olduğunda 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bu durum 5 kez tekrarlanırsa psikoteknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk ediyoruz.