https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bayram-trafigi-basladi-tem-otoyolunda-yogunluk-yasandi-1096805862.html
Bayram trafiği başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşandı
Bayram trafiği başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşandı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlıca Gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Jandarma ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T20:40+0300
2025-06-04T20:40+0300
2025-06-04T20:40+0300
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Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.Bayram tatili öncesi İstanbul genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne yönü Mahmutbey gişeleri girişinde, Anadolu Yakası'nda ise Ankara yönü Çamlıca gişeleri girişinde araç kuyrukları oluştu.Olası trafik aksamalarını önlemek için jandarma ve karayolları ekipleri, bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet her 10 kilometrede bir ek denetim noktası oluşturuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/trafikte-bayram-onlemleri-aciklandi-kamyon-ve-tankerlere-yasak-geldi-radar-denetimleri-artirildi-1096718244.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi
Bayram trafiği başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşandı
Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlıca Gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Jandarma ve kara yolları ekipleri, olası aksamaları önlemek için bölgede tedbirlerini artırdı.
Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Bayram tatili öncesi İstanbul genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne yönü Mahmutbey gişeleri girişinde, Anadolu Yakası'nda ise Ankara yönü Çamlıca gişeleri girişinde araç kuyrukları oluştu.
Olası trafik aksamalarını önlemek için jandarma ve karayolları ekipleri, bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet her 10 kilometrede bir ek denetim noktası oluşturuldu.