https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bayram-trafigi-basladi-tem-otoyolunda-yogunluk-yasandi-1096805862.html

Bayram trafiği başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşandı

Bayram trafiği başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşandı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlıca Gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Jandarma ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T20:40+0300

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Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.Bayram tatili öncesi İstanbul genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne yönü Mahmutbey gişeleri girişinde, Anadolu Yakası'nda ise Ankara yönü Çamlıca gişeleri girişinde araç kuyrukları oluştu.Olası trafik aksamalarını önlemek için jandarma ve karayolları ekipleri, bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet her 10 kilometrede bir ek denetim noktası oluşturuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/trafikte-bayram-onlemleri-aciklandi-kamyon-ve-tankerlere-yasak-geldi-radar-denetimleri-artirildi-1096718244.html

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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi