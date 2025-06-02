https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/trafikte-bayram-onlemleri-aciklandi-kamyon-ve-tankerlere-yasak-geldi-radar-denetimleri-artirildi-1096718244.html

Trafikte bayram önlemleri açıklandı: Kamyon ve tankerlere yasak geldi, radar denetimleri artırıldı

Trafikte bayram önlemleri açıklandı: Kamyon ve tankerlere yasak geldi, radar denetimleri artırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı için trafikte alınan önlemleri açıkladı. 4-6 Haziran arasında ağır taşıtlar trafiğe çıkamayacak, yollarda radar... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T12:29+0300

2025-06-02T12:29+0300

2025-06-02T12:29+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

kurban bayramı

trafik

trafik kontrolü

trafik cezası

trafik polisi

trafik cezaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096005097_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_db0da584c549f1802b26bece52745631.jpg

Kurban Bayramı'nda trafikte alınan önlemler açıklandı. 4-6 Haziran arasında belirli güzergahlarda kamyon ve tanker gibi araçların trafiğe çıkmalarına kısıtlama getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir 'radar' olduğunu kaydetti. Yerlikaya, otobüslerde de iki yenilik getirdiklerini belirterek 'gizli yolcu' sistemiyle denetimleri artırdıklarını ifade etti. Derdimiz ceza yazmak değil İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafikte alınan önlemleri katıldığı televizyon programında tek tek anlattı. Tedbirleri 81 ilin valiliğine gönderdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın." diye konuştu. 'Gizli yolcu' görev başındaBakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik. 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Burada sürücünün tutum ve davranışları takip ediliyor. Kurallara olan hassasiyeti kayıt altına alınıyor. Burada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor. Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor."Sürücüleri uyardı: 30 kilometrede bir radar varBakan Yerlikaya, sürücüleri de uyararak, "30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone'lu denetimdeyiz. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdik. Mobil radar ile gece gündüz hız denetimini yapıyoruz." dedi. Ağır tonajlı araçlara yasaklama geldi 4 Haziran çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran cuma saat 11.00 arasında trafiği seyreltme açısından tanker, çekici ve kamyon cinsi araçların belirli yollarda seyrine müsaade edilmeyeceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, bu konudaki denetimlerin de süreceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bayram-tatilinin-trafik-kazasi-bilancosu-7-gunde-62-kisi-oldu-1095159170.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, kurban bayramı, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları