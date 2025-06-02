Trafikte bayram önlemleri açıklandı: Kamyon ve tankerlere yasak geldi, radar denetimleri artırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:06
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
13:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
14:32
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
19:09
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul enflasyonu açıklandı
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/trafikte-bayram-onlemleri-aciklandi-kamyon-ve-tankerlere-yasak-geldi-radar-denetimleri-artirildi-1096718244.html
Trafikte bayram önlemleri açıklandı: Kamyon ve tankerlere yasak geldi, radar denetimleri artırıldı
Trafikte bayram önlemleri açıklandı: Kamyon ve tankerlere yasak geldi, radar denetimleri artırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı için trafikte alınan önlemleri açıkladı. 4-6 Haziran arasında ağır taşıtlar trafiğe çıkamayacak, yollarda radar... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T12:29+0300
2025-06-02T12:29+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
kurban bayramı
trafik
trafik kontrolü
trafik cezası
trafik polisi
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096005097_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_db0da584c549f1802b26bece52745631.jpg
Kurban Bayramı'nda trafikte alınan önlemler açıklandı. 4-6 Haziran arasında belirli güzergahlarda kamyon ve tanker gibi araçların trafiğe çıkmalarına kısıtlama getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir 'radar' olduğunu kaydetti. Yerlikaya, otobüslerde de iki yenilik getirdiklerini belirterek 'gizli yolcu' sistemiyle denetimleri artırdıklarını ifade etti. Derdimiz ceza yazmak değil İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafikte alınan önlemleri katıldığı televizyon programında tek tek anlattı. Tedbirleri 81 ilin valiliğine gönderdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın." diye konuştu. 'Gizli yolcu' görev başındaBakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik. 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Burada sürücünün tutum ve davranışları takip ediliyor. Kurallara olan hassasiyeti kayıt altına alınıyor. Burada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor. Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor."Sürücüleri uyardı: 30 kilometrede bir radar varBakan Yerlikaya, sürücüleri de uyararak, "30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone'lu denetimdeyiz. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdik. Mobil radar ile gece gündüz hız denetimini yapıyoruz." dedi. Ağır tonajlı araçlara yasaklama geldi 4 Haziran çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran cuma saat 11.00 arasında trafiği seyreltme açısından tanker, çekici ve kamyon cinsi araçların belirli yollarda seyrine müsaade edilmeyeceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, bu konudaki denetimlerin de süreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bayram-tatilinin-trafik-kazasi-bilancosu-7-gunde-62-kisi-oldu-1095159170.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096005097_152:0:800:486_1920x0_80_0_0_3bb8195860186fe3b5d159bae8b43696.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, kurban bayramı, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları
ali yerlikaya, kurban bayramı, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik polisi, trafik cezaları

Trafikte bayram önlemleri açıklandı: Kamyon ve tankerlere yasak geldi, radar denetimleri artırıldı

12:29 02.06.2025
trafik denetim
trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı için trafikte alınan önlemleri açıkladı. 4-6 Haziran arasında ağır taşıtlar trafiğe çıkamayacak, yollarda radar önlemleri artırıldı, otobüslerde gizli yolcular seyahat edecek.
Kurban Bayramı'nda trafikte alınan önlemler açıklandı. 4-6 Haziran arasında belirli güzergahlarda kamyon ve tanker gibi araçların trafiğe çıkmalarına kısıtlama getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir 'radar' olduğunu kaydetti. Yerlikaya, otobüslerde de iki yenilik getirdiklerini belirterek 'gizli yolcu' sistemiyle denetimleri artırdıklarını ifade etti.

Derdimiz ceza yazmak değil

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafikte alınan önlemleri katıldığı televizyon programında tek tek anlattı.
Tedbirleri 81 ilin valiliğine gönderdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın." diye konuştu.

'Gizli yolcu' görev başında

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik. 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Burada sürücünün tutum ve davranışları takip ediliyor. Kurallara olan hassasiyeti kayıt altına alınıyor. Burada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor. Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor."

Sürücüleri uyardı: 30 kilometrede bir radar var

Bakan Yerlikaya, sürücüleri de uyararak, "30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone'lu denetimdeyiz. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdik. Mobil radar ile gece gündüz hız denetimini yapıyoruz." dedi.

Ağır tonajlı araçlara yasaklama geldi

4 Haziran çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran cuma saat 11.00 arasında trafiği seyreltme açısından tanker, çekici ve kamyon cinsi araçların belirli yollarda seyrine müsaade edilmeyeceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, bu konudaki denetimlerin de süreceğini belirtti.
Pendik kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
TÜRKİYE
Bayram tatilinin trafik kazası bilançosu: 7 günde 62 kişi öldü
5 Nisan, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала