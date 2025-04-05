https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bayram-tatilinin-trafik-kazasi-bilancosu-7-gunde-62-kisi-oldu-1095159170.html
Bayram tatilinin trafik kazası bilançosu: 7 günde 62 kişi öldü
Bayram tatilinin trafik kazası bilançosu: 7 günde 62 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T12:54+0300
2025-04-05T12:54+0300
2025-04-05T12:59+0300
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ramazan bayramı
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resmi tatil
ali yerlikaya
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi araçlarıyla memleketlerine ya da tatile gitti. Ama bayram tatilinde trafik kazalarının bilançosu da ağır oldu. Verilere göre bayram tatilinin yedi gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Kazalarda 7 bin 388 de kişi yaralandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktardı.Denetimler de hız kesmediBayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, 628 bin 532 aracın denetlendiğini, 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını kaydetti. 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: Paylaşımında, İstanbul'da meydana gelen bir kazanın görüntüsüne de yer veren Yerlikaya, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkisinde, bir otomobilin gişede bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kuzey-marmara-otoyolunda-korkunc-kaza-1095156685.html
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ramazan bayramı, tatil, resmi tatil, ali yerlikaya, trafik kazası
ramazan bayramı, tatil, resmi tatil, ali yerlikaya, trafik kazası
Bayram tatilinin trafik kazası bilançosu: 7 günde 62 kişi öldü
12:54 05.04.2025 (güncellendi: 12:59 05.04.2025)
Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi araçlarıyla memleketlerine ya da tatile gitti. Ama bayram tatilinde trafik kazalarının bilançosu da ağır oldu. Verilere göre bayram tatilinin yedi gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Kazalarda 7 bin 388 de kişi yaralandı.
Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktardı.
Denetimler de hız kesmedi
Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, 628 bin 532 aracın denetlendiğini, 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını kaydetti. 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Paylaşımında, İstanbul'da meydana gelen bir kazanın görüntüsüne de yer veren Yerlikaya, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkisinde, bir otomobilin gişede bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.