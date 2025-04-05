https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bayram-tatilinin-trafik-kazasi-bilancosu-7-gunde-62-kisi-oldu-1095159170.html

Bayram tatilinin trafik kazası bilançosu: 7 günde 62 kişi öldü

Bayram tatilinin trafik kazası bilançosu: 7 günde 62 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T12:54+0300

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ramazan bayramı

tatil

resmi tatil

ali yerlikaya

trafik kazası

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi araçlarıyla memleketlerine ya da tatile gitti. Ama bayram tatilinde trafik kazalarının bilançosu da ağır oldu. Verilere göre bayram tatilinin yedi gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Kazalarda 7 bin 388 de kişi yaralandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktardı.Denetimler de hız kesmediBayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, 628 bin 532 aracın denetlendiğini, 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını kaydetti. 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: Paylaşımında, İstanbul'da meydana gelen bir kazanın görüntüsüne de yer veren Yerlikaya, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkisinde, bir otomobilin gişede bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.

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ramazan bayramı, tatil, resmi tatil, ali yerlikaya, trafik kazası