https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/vizede-randevu-cikmazi-aracilar-3-bin-euro-istiyor-1096617459.html

Vizede randevu çıkmazı: 'Aracılar 3 bin euro istiyor'

Vizede randevu çıkmazı: 'Aracılar 3 bin euro istiyor'

Sputnik Türkiye

schengen vize

2025-05-29T11:29+0300

2025-05-29T11:29+0300

2025-05-29T11:29+0300

türki̇ye

vize

vize

vize

schengen

schengen ülkeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_7:0:1387:776_1920x0_80_0_0_43e7fee66c747669225f310023ad2bf0.png

Vize onayı almak şöyle dursun, bize için başvurulmak istenen ülkelerin çoğundan randevu bulmak bile imkansıza yakın.Vize randevu sayılarının kısıtlı olması, üstüne de yaz aylarında yoğunluğun artmasıyla sebebiyle randevular deyim yerindeyse kara borsaya düştü.'Vize retlerini geçtik vize randevusu almak bile çok zor'NTV'nin haberine göre bir firmanın genel müdürü Orhan İşcil, "En önemli sorun vize randevusu. Vize retlerini geçtik vize randevusu almak bile çok zor. Böyle yoğun dönemlerde fırsatçılar ortaya çıkıyor." dedi.'Randevuları paraya çevirdiler'Bir vatandaş ise "Randevuları zaten paraya çevirdiler. Önceden randevular bedavaydı ama şimdi onu paraya çevirdikleri halde alamıyoruz para da veriyoruz üstüne ama alamıyoruz." diye konuştu.'Kontrolü yok, 3 bin euro isteyen var'Vize randevu günlerini takip etmek ayrı bir mesai istiyor. Bunu danışmanlık hizmeti olarak yapan firmalar ise karşılığında yüksek miktarda para talep edebiliyor.Orhan İşcil, "3 bin eurolar var kim ne tutturursa bunun maalesef hiçbir kontrolü yok kesinlikle vatandaşlarımız sosyal medyadan gördükleri reklamlara inanmasınlar. Sonrasında maalesef randevunuz oluşmadı deyip kapı duvar olabilir." ifadelerini kullandı.Uzmanlar: Yetkili firmalara başvurunSektör temsilcileri "Vize alabilmek için yetkili firmalara başvurun." uyarısında bulunuyor.İşcil "Yurt dışı tatil programları varsa seyahat acentalarıyla TÜRSAB'a kayıtlı olan acentalarla çalışmaya çok dikkat etsinler. Vize şirketleri inanılmaz derecede arttı ve verdikleri hizmetin hiçbir kontrolü maalesef hiçbir kurum tarafından yapılmıyor. Bu şirketlerin kim olduğu belli değil nasıl randevu aldıkları belli değil vadettikleri şeyler gerçek değil." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/athenanin-londra-konseri-vize-engelinde-takildi-1096612153.html

türki̇ye

vize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

schenge vize, vize randevusu, vize randevusu aracı firmalar, vize red, avrupa vize