Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangileri?

Vizesiz gidilecek ülkeler

2025-05-28T12:45+0300

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat için gereken Schengen vizesi için hem randevu aşamasında hem de vizenin çıkışında sürecin günden güne karmaşıklaşması vizesiz ülkelere gözleri çevirdi.Peki vize gerektirmeyen ülkeler hangileri?Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsin.Arjantin: Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin.Arnavutluk: Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk'un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyahatinizi planlayabilirsiniz.Azerbaycan: Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin.Brezilya vize istiyor mu?Bahamalar: Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirsen 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsin.Barbados: Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsin.Belarus-Beyaz Rusya: Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin.Belize: Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin.Bolivya: Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.Bosna-Hersek: Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.Botsvana: Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsin.Brezilya: Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.Brunei: Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.Endonezya ve Ekvador vize istemiyorDoğu Timor: Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor’u ziyaret edebilirsin.Dominika: Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)Ekvador: Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.El Salvador: Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.Endonezya: Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.Ermenistan: Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır.Filipinler için 30 gün vizesiz giriş hakkıFas: Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin. Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.Fildişi Sahili: Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilirsin.Filipinler: Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.Filistin: Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.Güney Afrika Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti.Güney Kore: Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay.Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor.Haiti: Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.(2018)Honduras: Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.İran: İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor.Jamaika: Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.Japonya: Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.Kuzey Kıbrıs: Kuzey Kıbrıs, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. Kamboçya: Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır. Not: Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.Karadağ: Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.Katar: Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.Kazakistan: Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır. Almatı uçak biletinizi erkenden ayırarak vizesiz tatilinizi daha da ucuza getirmeyi unutmayın.Kenya: Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edebilirsin.Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır. Bişkek uçak bileti alarak Kırgızistan seyahatinizi planlamaya başlayabilirsiniz.Kolombiya: Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirsin.Kosova: Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır. Başkent Priştine gezisi için uçak biletinizi erkenden alarak daha fazla tasarruf edebilirsiniz.Kosta Rika: Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.Lübnan: Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.Madagaskar: Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin.Makau: Makau, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.Makedonya: Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin.Maldivler: Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.Malezya: Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.Mauritius: Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.Meksika: Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin.Moğolistan Türkiye'den vize istiyor mu?Moğolistan: Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.Moldova: Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.Nikaragua: Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.Niue: Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.Özbekistan: Özbekistan da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.Palau: Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.Panama: Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.Paraguay: 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin.Peru: Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.Ruanda: İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır.Samoa: Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanında 2 adet vesikalık bulundurmayı unutma.Sao Tome ve Principe: Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.Saint Lucia: 6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.Senegal: Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin.Seyşeller: Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.Sırbistan: Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır. Başkent Belgrad için uçak biletinizi beklemeden alabilirsin.Singapur: Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.Sri Lanka: Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin.Suriye: Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.Svaziland: Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.Şili: Türk vatandaşları 90 gün için Şili’ye vize almadan giriş yapabilmektedir.Tacikistan: Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan’a online vize alarak 60 gün için seyahat edebilir.Tanzanya: Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya’ya 90 gün için seyahat edebilirsin.Tayland: Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.Tayvan: Tayvan’a kapıda vize alarak 30 gün süreliğine giriş yapabilirsin. Yalnız 2 adet vesikalık fotoğraf yanında bulundurmayı unutma.Togo: Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor.Tonga: Okyanusya ükesi Tonga’ya seyahat için 31 günlük kapıda vize alabilirsin.Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.Tunus: Tunus’a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsin.Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.Tuvalu: Okyanusya’da bulunan Tuvalu’ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsin.Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir.Umman: Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin.Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsin.Ürdün: Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.Venezuela: Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.İngiliz Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.Zambiya: Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsin.Zimbabve: Online vize alarak Zimbabve’ye giriş yapabilirsin. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır.

2025

