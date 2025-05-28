https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/schengen-vize-krizi-buyuyor-vize-randevulari-karaborsa-satiliyor--1096587047.html
Schengen vize krizi büyüyor: Vize randevuları 'karaborsa' satılıyor
Schengen vize krizi büyüyor: Vize randevuları 'karaborsa' satılıyor
Sputnik Türkiye
Schengen vizelerinde randevu bulmak bile 'imkansız' hale gelirken, yetkisiz aracı firmaların randevuları karaborsa usulüyle sattığı belirtiliyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:32+0300
2025-05-28T12:32+0300
2025-05-28T12:32+0300
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schengen
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vize krizi
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Türk vatandaşlarının Schengen vize krizi büyürken, randevu almak bile büyük sorun. Almanya ve İtalya vizeleri için sistemde vize randevusu bulunamazken, yetkisiz aracı firmaları topluca aldıkları randevuları karaborsa usulü satıyor. Sadece randevu almak isteyenler 45 Euro yerine neredeyse bin Euro ödeme yapmak zorunda kalıyor. Uygun tarih yok uyarısı çıkıyorEkonomim'in haberine göre, Almanya ve İtalya vizeleri için resmi başvuru platformu iDATA üzerinden yapılmaya çalışılan işlemler, büyük ölçüde aracıların kontrolüne geçmiş durumda. Turistik vizeden aile birleşimine kadar her kategoride randevular aylar sonrasına verilirken, aracı firmalar bu randevuları 200 ile 1000 Euro arasında değişen ücretlerle satıyor. Resmi internet sitesinden doğrudan randevu almak isteyenler ise çoğu zaman “uygun tarih yok” uyarısıyla karşılaşıyor.Aracılar bin Euro'ya randevu satıyorAnkara ve İzmir’de 200 Euro’ya randevu satan aracıların İstanbul tarifesi 250 Euro. “Altın” veya “VIP” başvuru adı altında 1000 Euro’ya kadar çıkan randevular söz konusu. Oysa iDATA’nın resmi hizmet bedeli 45 Euro civarında. Aracı firmalar sistem üzerinden toplu alım yaparak, sıradan başvuru sahiplerini ikinci plana itiyor ve işlemleri keyfi biçimde yönlendiriyor.Alman Konsolosluğu'ndan henüz bir yanıt gelmediAlman Konsolosluğu’nun yanıt vermemesi, iDATA sisteminin sorgulanamaması ve sahte e-postalarla dolandırıcılık olayları krizi derinleştiriyor. Aile birleşimi bekleyenler, öğrenciler ve iş insanları aylarca beklerken milyonlarca Euro kayıtdışı biçimde el değiştiriyor. Vizesi reddedilenlerin ödediği ücretler iade edilmediği gibi, hangi gerekçeyle ret alındığı da açıklanmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-ogrenci-vizesi-randevularini-durduruyor-iddiasi-sosyal-medya-incelemesi-planliyor-1096579037.html
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schengen, vize, vize krizi
schengen, vize, vize krizi
Schengen vize krizi büyüyor: Vize randevuları 'karaborsa' satılıyor
Schengen vizelerinde randevu bulmak bile 'imkansız' hale gelirken, yetkisiz aracı firmaların randevuları karaborsa usulüyle sattığı belirtiliyor.
Türk vatandaşlarının Schengen vize krizi büyürken, randevu almak bile büyük sorun. Almanya ve İtalya vizeleri için sistemde vize randevusu bulunamazken, yetkisiz aracı firmaları topluca aldıkları randevuları karaborsa usulü satıyor. Sadece randevu almak isteyenler 45 Euro yerine neredeyse bin Euro ödeme yapmak zorunda kalıyor.
Uygun tarih yok uyarısı çıkıyor
Ekonomim'in haberine göre, Almanya ve İtalya vizeleri için resmi başvuru platformu iDATA üzerinden yapılmaya çalışılan işlemler, büyük ölçüde aracıların kontrolüne geçmiş durumda. Turistik vizeden aile birleşimine kadar her kategoride randevular aylar sonrasına verilirken, aracı firmalar bu randevuları 200 ile 1000 Euro arasında değişen ücretlerle satıyor. Resmi internet sitesinden doğrudan randevu almak isteyenler ise çoğu zaman “uygun tarih yok” uyarısıyla karşılaşıyor.
Aracılar bin Euro'ya randevu satıyor
Ankara ve İzmir’de 200 Euro’ya randevu satan aracıların İstanbul tarifesi 250 Euro. “Altın” veya “VIP” başvuru adı altında 1000 Euro’ya kadar çıkan randevular söz konusu. Oysa iDATA’nın resmi hizmet bedeli 45 Euro civarında. Aracı firmalar sistem üzerinden toplu alım yaparak, sıradan başvuru sahiplerini ikinci plana itiyor ve işlemleri keyfi biçimde yönlendiriyor.
Alman Konsolosluğu'ndan henüz bir yanıt gelmedi
Alman Konsolosluğu’nun yanıt vermemesi, iDATA sisteminin sorgulanamaması ve sahte e-postalarla dolandırıcılık olayları krizi derinleştiriyor. Aile birleşimi bekleyenler, öğrenciler ve iş insanları aylarca beklerken milyonlarca Euro kayıtdışı biçimde el değiştiriyor. Vizesi reddedilenlerin ödediği ücretler iade edilmediği gibi, hangi gerekçeyle ret alındığı da açıklanmıyor.