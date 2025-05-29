https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/turkiyede-yapay-zeka-destekli-mobil-radar-donemi-basliyor-e-devlet-entegrasyonu-ile-cezalar-aninda-1096616428.html
Türkiye'de yapay zeka destekli mobil radar dönemi başlıyor: e-Devlet entegrasyonu ile cezalar anında sistemde görülecek
Türkiye'de yapay zeka destekli mobil radar dönemi başlıyor: e-Devlet entegrasyonu ile cezalar anında sistemde görülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 2025'te devreye girecek yapay zeka destekli mobil radar cihazları ile trafik güvenliği artırılıyor. e-Devlet entegrasyonu ile cezalar dakikalar içinde ulaşacak.
2025-05-29T12:48+0300
2025-05-29T12:48+0300
2025-05-29T12:48+0300
ali yerlikaya
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
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Türkiye'de trafik güvenliği alanında önemli bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni sistem ile yapay zeka destekli mobil radar cihazları, özellikle kaza riski yüksek bölgelerde konuşlandırılacak.Radarsan firması tarafından üretilen bu gelişmiş teknoloji, sadece hız ihlallerini değil, aynı zamanda emniyet kemeri kullanım kontrollerini de gerçekleştirebiliyor.Trafik kazası i̇statistikleri alarm veriyorİçişleri Bakanı Yerlikaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada çarpıcı istatistikleri paylaştı:Yapay zeka destekli radar sisteminin özellikleriTeknik özelliklerYeni radar sistemi birçok gelişmiş özellik sunuyor:Konum belirleme stratejisiRadarlar stratejik noktalara yerleştirilecek:e-Devlet entegrasyonu ve şeffaflıkHızlı ceza sistemiSistem, e-Devlet platformu ile entegre çalışacak. Tespit edilen ihlaller dakikalar içinde vatandaşların e-Devlet hesaplarına düşecek.Şeffaf yaklaşımİçişleri Bakanı, sistemin şeffaf olacağını vurguladı:"Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Mobil uygulama ile radar konumlarını görebilecekler. Amacımız ceza yazmak değil, farkındalık yaratmak."Ceza sistemi ve yaptırımlarArtan ceza uygulamalarıYeni düzenleme ile birlikte ceza sistemi de güçlendiriliyor:Hız limiti i̇hlalleriYerleşim yeri dışında belirlenen hız limitlerinin %50'sini aşan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.Toplumsal fayda ve güvenlikKaza önleme hedefiSistemin temel amacı, trafik kazalarını azaltmak ve can güvenliğini artırmak. Özellikle okul çocukları ve yaşlı vatandaşlar için risk oluşturan bölgelerde etkin koruma sağlanması hedefleniyor.Teknoloji ve güvenlik dengesiYapay zeka destekli sistem, hem teknolojik gelişimi hem de toplumsal güvenliği ön planda tutuyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleri alanındaki ilerlemesini gösteriyor.
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yapay zeka destekli radar, mobil radar sistemi, e-devlet trafik cezası, trafik güvenliği 2025, ali yerlikaya açıklama, okul önü hız kontrolü, hastane önü radar, emniyet kemeri kontrolü, radarsan mobil radar, trafik ceza sistemi
yapay zeka destekli radar, mobil radar sistemi, e-devlet trafik cezası, trafik güvenliği 2025, ali yerlikaya açıklama, okul önü hız kontrolü, hastane önü radar, emniyet kemeri kontrolü, radarsan mobil radar, trafik ceza sistemi
Türkiye'de yapay zeka destekli mobil radar dönemi başlıyor: e-Devlet entegrasyonu ile cezalar anında sistemde görülecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapay zeka destekli mobil radar sisteminin hayata geçirileceğini açıkladı. Okul ve hastane önlerinde konuşlandırılacak radarlar, hız ihlalinin yanı sıra emniyet kemeri kontrolü de yapabilecek.
Türkiye'de trafik güvenliği alanında önemli bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni sistem ile yapay zeka destekli mobil radar cihazları, özellikle kaza riski yüksek bölgelerde konuşlandırılacak.
Radarsan firması tarafından üretilen bu gelişmiş teknoloji, sadece hız ihlallerini değil, aynı zamanda emniyet kemeri kullanım kontrollerini de gerçekleştirebiliyor.
Trafik kazası i̇statistikleri alarm veriyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada çarpıcı istatistikleri paylaştı:
2023-2024 döneminde 3,5 milyon kişiye hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı
Hız kusuru verilen kaza sayısı yüzde 14 arttı
Son 10 yılda ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri içinde gerçekleşti
2019-2024 yılları arasında okul ve hastane önlerinde 1.356 kişi hayatını kaybetti
Yapay zeka destekli radar sisteminin özellikleri
Yeni radar sistemi birçok gelişmiş özellik sunuyor:
Gece ve gündüz aynı kalitede görüntü alma
Yapay zeka destekli analiz sistemi
Konum belirleme stratejisi
Radarlar stratejik noktalara yerleştirilecek:
En fazla kazanın yaşandığı bölgeler
Yerleşim yeri içi risk noktaları
e-Devlet entegrasyonu ve şeffaflık
Sistem, e-Devlet platformu ile entegre çalışacak. Tespit edilen ihlaller dakikalar içinde vatandaşların e-Devlet hesaplarına düşecek.
İçişleri Bakanı, sistemin şeffaf olacağını vurguladı:
"Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Mobil uygulama ile radar konumlarını görebilecekler. Amacımız ceza yazmak değil, farkındalık yaratmak."
Ceza sistemi ve yaptırımlar
Yeni düzenleme ile birlikte ceza sistemi de güçlendiriliyor:
Psiko-teknik değerlendirme zorunluluğu
Psikiyatri muayenesi gereksinimi
Aşırı hız ihlallerinde ehliyet iptali
Yerleşim yeri dışında belirlenen hız limitlerinin %50'sini aşan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.
Toplumsal fayda ve güvenlik
Sistemin temel amacı, trafik kazalarını azaltmak ve can güvenliğini artırmak. Özellikle okul çocukları ve yaşlı vatandaşlar için risk oluşturan bölgelerde etkin koruma sağlanması hedefleniyor.
Teknoloji ve güvenlik dengesi
Yapay zeka destekli sistem, hem teknolojik gelişimi hem de toplumsal güvenliği ön planda tutuyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleri alanındaki ilerlemesini gösteriyor.