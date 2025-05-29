https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/turkiyede-yapay-zeka-destekli-mobil-radar-donemi-basliyor-e-devlet-entegrasyonu-ile-cezalar-aninda-1096616428.html

Türkiye'de yapay zeka destekli mobil radar dönemi başlıyor: e-Devlet entegrasyonu ile cezalar anında sistemde görülecek

Türkiye'de yapay zeka destekli mobil radar dönemi başlıyor: e-Devlet entegrasyonu ile cezalar anında sistemde görülecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2025'te devreye girecek yapay zeka destekli mobil radar cihazları ile trafik güvenliği artırılıyor. e-Devlet entegrasyonu ile cezalar dakikalar içinde ulaşacak.

2025-05-29T12:48+0300

2025-05-29T12:48+0300

2025-05-29T12:48+0300

ali yerlikaya

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Türkiye'de trafik güvenliği alanında önemli bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni sistem ile yapay zeka destekli mobil radar cihazları, özellikle kaza riski yüksek bölgelerde konuşlandırılacak.Radarsan firması tarafından üretilen bu gelişmiş teknoloji, sadece hız ihlallerini değil, aynı zamanda emniyet kemeri kullanım kontrollerini de gerçekleştirebiliyor.Trafik kazası i̇statistikleri alarm veriyorİçişleri Bakanı Yerlikaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada çarpıcı istatistikleri paylaştı:Yapay zeka destekli radar sisteminin özellikleriTeknik özelliklerYeni radar sistemi birçok gelişmiş özellik sunuyor:Konum belirleme stratejisiRadarlar stratejik noktalara yerleştirilecek:e-Devlet entegrasyonu ve şeffaflıkHızlı ceza sistemiSistem, e-Devlet platformu ile entegre çalışacak. Tespit edilen ihlaller dakikalar içinde vatandaşların e-Devlet hesaplarına düşecek.Şeffaf yaklaşımİçişleri Bakanı, sistemin şeffaf olacağını vurguladı:"Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Mobil uygulama ile radar konumlarını görebilecekler. Amacımız ceza yazmak değil, farkındalık yaratmak."Ceza sistemi ve yaptırımlarArtan ceza uygulamalarıYeni düzenleme ile birlikte ceza sistemi de güçlendiriliyor:Hız limiti i̇hlalleriYerleşim yeri dışında belirlenen hız limitlerinin %50'sini aşan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.Toplumsal fayda ve güvenlikKaza önleme hedefiSistemin temel amacı, trafik kazalarını azaltmak ve can güvenliğini artırmak. Özellikle okul çocukları ve yaşlı vatandaşlar için risk oluşturan bölgelerde etkin koruma sağlanması hedefleniyor.Teknoloji ve güvenlik dengesiYapay zeka destekli sistem, hem teknolojik gelişimi hem de toplumsal güvenliği ön planda tutuyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleri alanındaki ilerlemesini gösteriyor.

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