https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/alkollu-bisiklet-kullandi-18-bin-tl-ceza-yedi-1096611524.html

Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi

Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi

Sputnik Türkiye

Bolu’da 1.54 promil alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullanan Salih K.’ye 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Daha önce iki kez alkollü araç kullanırken... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T07:44+0300

2025-05-29T07:44+0300

2025-05-29T07:44+0300

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bisiklet

alkol

ceza

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Bolu Alpağut Mahallesi’nde gece saatlerinde Kuvayi Milliye Parkı yakınlarında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken polis kontrolüne takılan Salih K., yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü çıktı.Daha önce de ehliyetine el konulmuştuYapılan sorgulamada, Salih K.’nin daha önce iki kez alkollü araç kullandığı ve bu nedenle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Bu kez de bisikletle yakalanan sürücüye, 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi.'Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz'Ceza işlemine tepki gösteren Salih K., “Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz” diyerek kendini savundu. Ancak polis ekipleri, “Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin” diyerek cezayı uyguladı.Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Alkollü araç ve bisiklet kullanımıyla ilgili cezai yaptırımlar, kamu güvenliği açısından daha sıkı uygulanmaya devam ediyor.

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