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Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi
Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi
Sputnik Türkiye
Bolu’da 1.54 promil alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullanan Salih K.’ye 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Daha önce iki kez alkollü araç kullanırken... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T07:44+0300
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türki̇ye
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alkol
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Bolu Alpağut Mahallesi’nde gece saatlerinde Kuvayi Milliye Parkı yakınlarında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken polis kontrolüne takılan Salih K., yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü çıktı.Daha önce de ehliyetine el konulmuştuYapılan sorgulamada, Salih K.’nin daha önce iki kez alkollü araç kullandığı ve bu nedenle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Bu kez de bisikletle yakalanan sürücüye, 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi.'Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz'Ceza işlemine tepki gösteren Salih K., “Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz” diyerek kendini savundu. Ancak polis ekipleri, “Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin” diyerek cezayı uyguladı.Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Alkollü araç ve bisiklet kullanımıyla ilgili cezai yaptırımlar, kamu güvenliği açısından daha sıkı uygulanmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/mecliste-kabul-edildi-her-sey-degisti-trafik-cezalari-artiyor-ihlalde-israr-edenin-ehliyeti-gidiyor-1096609800.html
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bisiklet, alkol, ceza
bisiklet, alkol, ceza

Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi

07:44 29.05.2025
© FotoğrafBisiklet ceza
Bisiklet ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Fotoğraf
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Bolu’da 1.54 promil alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullanan Salih K.’ye 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Daha önce iki kez alkollü araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine el konulan Salih K., cezaya itiraz etti ancak polis, “Alkollü eşek bile kullanamazsın” diyerek karşılık verdi.
Bolu Alpağut Mahallesi’nde gece saatlerinde Kuvayi Milliye Parkı yakınlarında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken polis kontrolüne takılan Salih K., yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü çıktı.

Daha önce de ehliyetine el konulmuştu

Yapılan sorgulamada, Salih K.’nin daha önce iki kez alkollü araç kullandığı ve bu nedenle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Bu kez de bisikletle yakalanan sürücüye, 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi.

'Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz'

Ceza işlemine tepki gösteren Salih K., “Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz” diyerek kendini savundu. Ancak polis ekipleri, “Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin” diyerek cezayı uyguladı.
Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Alkollü araç ve bisiklet kullanımıyla ilgili cezai yaptırımlar, kamu güvenliği açısından daha sıkı uygulanmaya devam ediyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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